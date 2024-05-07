Подразделения ВС России насыщены тысячами дронов

Российский ВПК насытил армию ударными дронами, и вскоре специально подготовленные подразделения начнут «кошмарить» противника.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы массово получаем беспилотники нашей сборки, которые летят на 30 километров. То есть, в Очеретино сейчас сядут наши дронобойщики, дронобойки – это роты таких азартных молодых ребят по 10-15 человек, и они просто начнут сейчас из укропов фарш делать, только одними дронами, столько дронов сейчас поступает.

Каждый месяц тысячами там и по официальной линии, от волонтеров. Вот так налажена сейчас работа с этими дронами, на каждую бригаду. Раньше была проблема с дронами, а сейчас их прям завались, пожалуйста, с этим вообще не проблема нет», – сказал Хайруллин.