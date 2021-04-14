«Подрезал внедорожник». Машина авторов «Ополченочки» попала в серьезное ДТП

15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Группа продюсеров фильма «Ополченочка», следующих из Москвы в Луганск на показ киноленты, под Воронежем попала в серьёзное ДТП.

Об этом у себя блоге сообщила главред издания «Антифашист», журналист-политэмигрант Ксения Шкода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«14 апреля около 6 утра в районе г. Богучар Воронежской области на трассе М-4 разбился кроссовер «Honda сr-v», в котором на показ фильма «Ополченочка» и концерт ансамбля «Новороссия» из Москвы в Луганск ехали автор фильма Роман Разум, генпродюсер Владислав Плахута и Антон Горохов (за рулем был он)», – написала на своей странице журналист.

По её словам, «Хонду» подрезал чёрный внедорожник.

«От удара автомобиль выбросило через отбойник, потом – кувырок, кроссовер встал на колеса и завалился набок. Жизни спасло то, что ребята были пристегнуты. Наиболее пострадал Роман Разум, находившийся на заднем сидении. Обстоятельства ДТП расследуются», – уточнила Шкода.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее продюсер фильма Роман Разум рассказал, что, несмотря на неблагоприятные условия, первая кинолента ЛугаФильма «Ополченочка» продолжает попытки выхода в российский прокат.