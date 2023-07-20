Подробности из Одессы: Разрушены лежбища СБУ

Сразу акцентирую внимание — комментируя очередную (в ночь с 19 на 20 июля) ракетную атаку ВС РФ по Одессе, в оперативном командовании «Юг» заявили следующее:

«Атаковав именно порты зерновой сделки, нанеся повреждения портовой инфраструктуре, рашисты попали также в объекты никак не связанные ни с военными, ни с портами. Разрушили админздание в ПРИГОРОДЕ Одессы».

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Только что же это за «пригород» такой, от взрыва в котором опять содрогнулась вся Одесса? Что за «пригород», если на десятках фото, опубликованных в официальных источниках — от ГСЧС до военных и полицейских ведомств — каждый одессит вмиг узнал улицу Канатную, находящуюся в самом центре города…

Понятно, конечно, что в ОК «Юг» вынуждены вещать на чужеродном языке, поэтому есть вариант что «передмістя» (пригород) писцы в погонах перевели как «самый центр». Если бы не каждодневная ложь пропаганды, в это даже можно было поверить. И, все-таки, кажется, что «пригород» был упомянут для запудривания мозгов врагу. И вот почему.

Начнем с разрушений. Основной удар пришелся на бизнес-центр (то самое админздание), от чего взрывная волна повредила и частично разрушила вокруг жилые дома, китайское генконсульство, банк, детский сад, ясли и некое режимное, хорошо охраняемое строение за забором, у которого запрещена видеосъемка.

Предположить, что РФ метила по китайцам, яслям и мирняку как-то не выходит. А если учитывать, что начало улицы Канатной (разрушения пришлись на номера домов с 1-го по 16-й) располагается над портом, который сносят с лица земли российские ракеты, то и дураку станет ясно, что по цивильным зданиям отработала ПВО.

Однако если все-таки рассмотреть версию Украины о «рашистской ракете», то давайте разбираться, почему? Почему целью могли стать означенные объекты?

Итак, бизнес-центр — место, где может располагаться что угодно. Однако именно у разрушенного центра на Канатной, 16 часто можно было видеть машины с номерами мэрии и обладминистрации. К тому же, по данным паблика «Однажды в Одессе», там располагалось «одно из подразделений СБУ, которое уже давно занимало это здание, дабы никому глаза не мозолить».

К слову, именно в этом «бизнес-центре» под завалами нашли тело погибшего охранника. Как показали камеры видеонаблюдения, 21-летний парень (на фото его отец-сменщик) все-таки успел спуститься в подвал, когда начались взрывы, где его и завалило. Напомню, что в подвалы власти чуть ли не насильно сгоняют население во время воздушных тревог, именуя их бомбоубежищами. Выходит, что на убой.

А теперь перейдем к еще одному, уже упомянутом режимному объекту инкогнито, который тоже получил повреждения. Дело в том, что одесситы уже подзабыли, но еще в 2014 году именно в нем располагался офис Партии регионов. И хоть после бегства Януковича его портреты и корпоративные лозунги со здания сняли, и оно перешло в «режим невидимки», однако все девять лет туда, на «малины», продолжали ездить мутировавшие в ОПЗЖ депутаты. А позже не одни, а со своими лучшими друзьями — «слугами народа» местного пошиба — от фракций в гор-и облсовете. А то некоторые удивляются, и как запрещенные на Украине партии до сих пор, фактически, управляют Одессой?..

Да, и главное, повторюсь, фотографироваться у «малины» было строго-настрого запрещено еще до начала СВО.

Так что сами понимаете — и возможная дислокация СБУ, и непонятный объект с местными воротилами, которые изображают оппонентов на ток-шоу, а в реальности целуются в десны — тут есть, что скрывать, отсюда и «пригород». Другими словами, обе версии случившегося имеют место быть.

А что до находящегося неподалеку порта, то относительно ситуации там украинская пропаганда молчит («повреждена портовая инфраструктура — без нюансов). Не до того. Видать, думку думает, как теперь Китай на Россию натравить, пользуясь удачным стечением обстоятельств в виде выбитых в консульстве стекол.