Подробности нейтрализации украинской ДРГ в Брянщине – комментарии экспертов

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Подробности вчерашней ликвидации украинской ДРГ в Брянской области стали известны сегодня. Росгвардия сообщает, что ее военнослужащие совместно с представителями ФСБ и МВД России обнаружили группу людей с оружием и в камуфляже в районе села Глинное Навлинского района и начали её преследование.

Противник открыл огонь по российским силовикам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе скоротечного боя двоих диверсантов ликвидировали, пятерых взяли в плен. Двое росгвардейцев получили лёгкие ранения. Среди пленных – действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Данная группа планировала диверсии на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Росгвардии.

Боевики имели при себе автоматы американского производства и взрывные устройства.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн уточняет, росгвардейцев было значительно меньше, чем диверсантов. Двое из них остались в засаде, а трое — начали скрытно преследовать ДРГ. Всеми действиями руководил старший группы — начальник разведки Брянского управления Росгвардии.

«Когда диверсанты остановились на привал, росгвардейцы — внезапно атаковали их сразу с 3 сторон. Хотя соотношение сил было 1:2 не в нашу пользу, фактор неожиданности — сработал. Двух диверсантов, попытавшихся оказать сопротивление, уничтожили на месте, четырех — взяли в плен. Еще один, седьмой член ДРГ, был задержан и обезоружен неподалеку совместными силами ФСБ и Росгвардии. (Сработала оставленная засада)», – пишет Хинштейн в своем тг-канале.

Руководство Росгвардии уже приняло решение представить героев к наградам.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз предполагает, что ДРГ зашла в район через расположенный в Суземском районе заповедник «Брянский лес», чтобы совершить серию резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения.

Губернатор поблагодарил росгвардейцев за ликвидацию ДРГ.

«Интересно вот что: группа диверсантов была уничтожена аж в 60 километрах от границы! И это, если мерить по прямой. В реале же, диверсанты прошли, с учётом рельефа местности, больше 100 километров, на что у них ушло не менее двух суток. И это, в очередной раз, доказывает, что наши выкладки о наличии на нашей территории активных ДРГ ВСУ, способных осуществлять атаки военных и промышленных объектов, это не досужие рассуждения дилетантов, а безжалостная реальность!», – пишет военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он считает, что российская территория «является просто заповедником и благодатной почвой для украинского террора».

«На наших трассах практически нет ни блок-постов, ни “секретов” на региональных дорогах, особенно в местах, примыкающих к вероятным объектам ударов. Любой диверсант, прошедший пограничную зону, может просто выйти на любую ближайшую трассу, достать подготовленные для нелегальной работы документы, сесть в автобус или поезд, и дальше неограниченно перемещаться по России. Связываться с кураторами, с другими агентами и готовить теракты. С языком и знанием среды, как мы понимаем, у него нет никаких проблем!», – пишет Шурыгин.

Военкор Александр Сладков поздравляет брянских росгвардейцев с военным успехом.

«Они взяли ДРГ. Это, как показывает практика других регионов, удается не каждому, браво. Надеюсь, покажут не только оружие, но и самих пленных. Кстати, заходили украинские диверсанты через «Брянский лес», а это реально партизанские места, без скидок. Поэтому силовикам дважды браво», – написал Сладков.