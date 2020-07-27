27.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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«Подростковая» Армения не способна выжить без российской опеки – эксперт


Армения и Азербайджан смогут мирно сосуществовать только в качестве национальных регионов в составе федеративного государства.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт, полковник в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по словам Трухана, без поддержки России население Армении будет вырезано.

«Они, как и любые лимитрофы, еще не выросли из подростковых штанишек, когда «я хочу жить отдельно от мамы и папы, но при этом мама и папа должны обеспечивать». Эта шняга будет вечно до тех пор, пока этот лимитроф не приберет та или иная цивилизация.

Для Армении это вообще все очень-очень печально, потому что как только она выйдет из-под протектората России, который сейчас есть, для нее все сразу закончится.

Если у Азербайджана есть какие-то перспективы жить, то для нее все закончится сразу. На Грузию тоже смотреть нечего – у Грузии нет такого мощного пограничного вечного соперника как Азербайджан.


Вообще, Армения и Азербайджан относительно мирно могли жить только в составе другого государства, будучи этническими регионами. Тогда федеральная власть демпфировала бы все эти прокладочные вещи. Так оно и было по сути – бытовые какие-то конфликты бывали, а там вечные конфликты… Для них перспектива такая – Россия оттуда уйдет и Армению вырежут», – заявил Трухан.

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