Подручная Климкина покормила украинцев «сатисфакциями за агрессию»

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

У Украины якобы ещё есть шанс получить компенсацию за «агрессию России» и её «последствия» для экономики и страны.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном канале НАК «Нафтогаз», заявила бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые издания пишут о том, что речь идёт о пакете, о котором мы не знаем. Тему газовых соглашений объединяли с Донбассом, с обменом пленными. Опять же, газовые агенты говорят: нет, мы можем обговаривать только газовую составляющую, президент тоже пишет исключительно про газ.

Как считаете, что в действительности стоит за этими газовыми соглашениями, может ли быть эта политическая составляющая?» – спросили экс-чиновницу.

«Больше всего я волновалась, чтобы в этой политической составляющей не оказалось решения, касающееся трёх миллиардов Януковича, поскольку процесс относительно этого суда ещё продолжается, и сейчас должно быть решение о кассации процессов по быстрому рассмотрению дела, и после этого уже будет принято решение, как будет рассматриваться дело.

Нас поддержала апелляционная палата из трёх лордов, они заявили, что, действительно, у Украины нет другого шанса рассматривать агрессию России против Украины и её последствия, кроме как в Высоком суде Лондона.

Поэтому – то основание, в связи с невозвращением Украиной трёх миллиардов, может быть рассмотрено в лондонском суде.

И у нас есть ещё шанс получить фактически сатисфакцию за агрессию РФ и за тот урон, который они нанесли нашей экономике и нашей стране», – уверяет Зеркаль.

Напомним, Лондонский суд, который принял решение в пользу России по украинскому госдолгу, согласился лишь выслушать аргументы Киева о якобы «политическом давлении» на Януковича. Никакую «агрессию России» судьи разбирать не собираются.