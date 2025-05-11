Подручный идеолог Макрона в Киеве: Россия, мир и переговоры – вещи несовместимые. Это наш конец!

Вадим Москаленко.  
11.05.2025 18:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Имеет место опасная тенденция, когда даже сторонники Украины начали говорить о возможности мирных переговоров с Россией.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил президент центра изучения и исследований политических решений Николя Тензер (Франция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Имеет место опасная тенденция, когда даже сторонники Украины начали говорить о возможности мирных переговоров...

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«Я считаю, что если Россия действительно побеждает, а если я говорю «побеждает», то имею в виду даже победу в рамках мирного соглашения. Потому что любое на нынешнем этапе мирное соглашение будет победой России. То мы должны чётко осознать, что это отразится на судьбе свободного мира. У него не будет будущего. Поскольку не только Россия, но и Китай, КНДР и Иран будут так же подрывать демократию.

Представьте, если не будет победы у Украины, то что произойдёт с Грузией в лапах России, что произойдёт с Арменией?! Что случится со многими африканскими странами, что случится со свободой граждан? То есть будет, как снежный ком, наматывать и наматывать эти последствия. Поэтому, мне кажется, мир будет разрушен», – вещал Тензер.

«Очень кратко. Меня несколько беспокоит то, что я слышу даже среди сторонников Украины. Они всё ещё говорят о переговорах, о мирных переговорах, о компромиссах. И некоторые говорят, что – да, Украина будет сильнее, и тогда будут переговоры, которые помогут…

Нет! Просто нет! Мы должны отказаться от таких перспектив. Потому что в одном предложении поставить «мир» и «Россия» – невозможно! «Переговоры» и «Россия» – невозможно!», – истерил француз.

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