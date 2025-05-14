Подручный Майи Санду пообещал с радостью поделиться опытом, если «выборы пошли не по плану»

Константин Серпилин.  
14.05.2025 18:32
  (Мск) , Варшава
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Выборы, Дзен, ЕС, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Пропаганда, Россия, Русофобия, Цензура


Молдавия имеет сомнительную славу рассадника российской пропаганды в Европе.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил вице-премьер и глава МИД Молдавии Михал Попшой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавия имеет сомнительную славу рассадника российской пропаганды в Европе. Об этом на Варшавском форуме...

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«Молдова имеет сомнительную славу рассадника российской пропаганды, и мы находимся на передовой всех грязных методов, которые они постоянно используют против нас. И чем лучше мы будем подготовлены к отражению этих угроз, тем лучше мы сможем служить нашим друзьям и партнёрам, делясь информацией и этими тактиками. И мы будем рады предоставить эту информацию заранее, если хотите.

На самом деле, мы уже давно говорим многим нашим друзьям, что угроза дезинформации и использования политической коррупции в качестве оружия очень серьёзна. И некоторые нас серьёзно воспринимали, а некоторые нет», – сказал Попшой.

«Теперь же, когда во многих странах, включая Молдову, проходят выборы, и всё идёт не по плану, многие начинают понимать, что нам следовало раньше заняться укреплением нашей защиты», – добавил молдаванин.

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