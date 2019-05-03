Подручный Порошенко – избирателям Зеленского: Вы все ещё пожалеете

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Сторонники действующего последние дни украинского президента Петра Порошенко намерены продолжить борьбу и доказать большинству украинцев, что они ошиблись, проголосовав за Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так он ответил на звонок телезрительницы из Винницы, которая призвала Порошенко и его политических сторонников, наконец, уйти.

«Вы сейчас сидите и разговариваете с народом, да? Вы не можете правильно ответить никому ни на один вопрос. Вашим политикам, вашему Порошенко, всем вашим пора уже уходить. Весь народ против вас, неужели вы не видите?», – обратилась она к гостю студии.

В ответ чиновник заявил, что большинство проголосовавших против Порошенко, – не весь народ. Поэтому его соратники никуда не уйдут и обязательно докажут жителям страны, что те жестоко ошиблись в своем выборе.

«Прошу прощения, почему вы считаете, что весь народ? То, что вы против нас, это ваше право. Вы выиграли выборы, вы, госпожа из Винницы, вы своими голосами, 73 процента людей проголосовали за нового президента, – радуйтесь жизни! Но, извините, с чего вы взяли, что мы должны куда-то уйти? Будем так же жить среди вас, ходить по тем же улицам, будем бороться и объяснять, что вы сделали, возможно, не лучший шаг в своей жизни», – пообещал Грымчак.

Напомним, ранее Юрий Грымчак заявлял в прямом эфире, что киевское правительство, членом которого он является, не отдаст свою власть без боя и «даст по рукам и зубам» каждому, кто посмеет на нее посягнуть