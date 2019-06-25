25.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Подручный Зеленского Разумков возомнил себя царём всея русскоязычной Украины

Лидер политической партии Зеленского «Слуга народа», русскоязычный политтехнолог Дмитрий Разумков, руководивший предвыборной кампанией своего шефа, взял на себя смелость заявить от лица всех русскоязычных, что на Украине «все хорошо» с правами русского населения и оно не нуждается в защите России.

Об этом он заявил в эфире житомирского телеканала «СК1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Разумков подчеркнул, что единственным государственным в стране может быть лишь украинский язык.

«Для меня не является проблемой говорить на украинском языке. Если мы вообще берем языковой вопрос, то, на самом деле, единственным государственным языком в нашей стране был, есть и будет украинский язык.

Но, тем не менее, позиция по языку была не единожды озвучена, и я думаю, что она правильна.

Когда вопросы языка Российской Федерацией… когда они говорят, что приходят защищать русскоязычное население – меня не надо защищать, у меня все отлично.

Меня, как человека, который чаще всего использует русский язык в обиходе, не надо защищать, у меня все хорошо», – заявил Разумков, не уточнив, где заканчиваются пределы этого “хорошего”, после принятия Петром Порошенко дискриминационного закона о «мове».

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