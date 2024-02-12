Подручным Собчак дали большие сроки за вымогательство – недовольны все

Хамовнический суд Москвы приговорил сегодня экс-директора холдинга Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, проходившим по этому же делу, дали по 7 лет.

Сама Собчак не пришла на оглашение приговора своим сотрудникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем тг-канале она уверяет, что сделала это про просьбе Суханова.

«Никогда я так не наделась и не просила чего-то у Бога, как сейчас. Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?», – заламывала руки в своей публикации гражданка Израиля.

Но корреспондент RT Константин Придыбайло, присутствовавший на суде, утверждает, что этот пост писала при нем главный редактор тг-канала Собчак, от ее имени, главный редактор тг-канала Дарья Насонова.

Собчак не проходила свидетелем по делу о вымогательстве, в суд для допроса ее не вызывали, хотя по договору, заключенному с Сухановым, который опубликовал Придыбайло, она лично давала задания журналистам.

Корреспондент RT считает, что подсудимые вымогали деньги по приказу Собчак. Да и сам пост в тг-канале «Тушите свет» от 22 октября 2022 года, который Чемезов просил убрать, был разукрашен деталями, известными светской львице, а уж никак не рядовым журналистам.

Там говорилось о посещении главой «Ростеха» дня рождения экс-главы «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. Ответственный за безопасность мероприятия сотрудник недоумевал, откуда у тг-канала вообще появилась информация о мероприятии.

Суровостью приговора потрясены не только либералы, но и патриотическая общественность.

«Ну вот и еще один сигнал – не только для самой Собчак, но и для тех, кто будет иметь с ней дела: ее возможностей защитить «своих» людей теперь недостаточно. Собственно, она и не особо-то пыталась, бросив их и открестившись от них буквально сразу. Что в рамках аппаратной этики говорит только о том, что с таким человеком никаких дел иметь не стоит. Просто опасно», – предупреждает либеральный писатель Анатолий Несмиян.

«Совершенно звериный по степени жестокости приговор, даже если допустить, что обвинения правдивы, давать за убийство меньше, чем за ненасильственные действия — это что угодно, но не правосудие. Потому что задача суда — не удовлетворять жажду мести, а показывать обществу, что следует за теми или иными поступками. Какой сигнал должно считать общество? Большие деньги значимее жизни маленького человека?», – притворяется гуманистом автор тг-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов.

«Это не просто много – столько дают за убийства. Странно вообще, что это реальный, а не условный срок. Людей нельзя так жёстко наказывать за вымогательство, если это оно и было. Но самое главное недоумение, возникающее от этой ситуации – если эти люди так виноваты, что их надо посадить, то почему их начальница Собчак не сидела рядом с ними на скамье подсудимых? И отсутствие ответа на этот вопрос вызывает ещё большее неприятие к этому сроку», – написала главред информагентства «Регнум» Марина Ахмедова.

«Сидеть. Должна. Собчак», – написал как отрезал белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

Некоторые отметили, что признаки того, что тучи над тефлоновой скандальной журналисткой сгущаются, появились накануне. Федеральный телеканал НТВ выпустил двухсерийный фильм-расследование про Собчак. В него вместилось все: бурная личная жизнь, выборы 2018, контакты с иноагентами, крабовый бизнес, грубые высказывания о детях, ДТП в Сочи, гражданство Израиля, побег из страны, когда дело против журналистов только возбудили и прочие мелкие и крупные дрязги, в которые «блондинка в шоколаде» часто и с удовольствием встревала.

Рациональная идея в этом винегрете была только одна — Собчак нужно наконец объявить иноагентом. В свете последних инициатив Госдумы о запрете рекламы – это могло бы стать ощутимым ударом.

«Мы ищем финансирование, чтобы доказать ангажированность. И по моему мнению, мы это финансирование нашли. Мы пока не можем это сообщать в публичном поле. Нас закон ограничивает. Это персональные данные. Как только я это опубликую, от нее посыпятся иски», – заявил президент Антиглобалистического движения России Александр Ионов.

Однако в конце фильма ведущий призвал Собчак «одуматься, пока не поздно». По данным Придыбайло, скандальной блогерше предлагали поехать на фронт СВО, но она отказалась, поскольку боится попасть под западные санкции.

Собчак не одумалась, а объявила, что подает на НТВ в суд «иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей».

Аргументацию для объявления Собчак иноагенткой услужливо предоставил общественности бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он как бы случайно опубликовал фото своих встреч с послом Великобритании Найджелом Кейси и подругой Ксенией в одном и том же небольшом ресторане. Его быстро вычислили.

Тучи сгущаются и над матерью скандалистки — сенаторшей Людмилой Нарусовой. Её, по слухам, по решению руководства Совфеда – лишили доступа к документам, содержащим гостайну. Основанием стал доклад ФСО, в котором отмечалось наличие у Нарусовой иностранного гражданства. В прошлом году мать Собчак с трудом добилась сохранения за собой места представителя Тувы и сейчас сидит на заседаниях тише мыши, не радуя репортеров эпатажными заявлениями.

«Вокруг Собчак собираются хищники и хищницы из всех лагерей, они идут на сладкий запах жертвы, подобно диким животным или средневековым людям, возбуждающимися зрелищем публичной казни. Разговоры о морали здесь нужны лишь как плеть, подстегивающую природную дикость», – нагнетает либеральная поэтесса-русофобка Алина Витухновская.

Однако экономист Никита Кричевский считает, что семейству покойного Собчака вновь удастся выйти сухими из воды.

«Экзальтированные патриоты вовсю рассуждают о том, когда Собчачка уедет за границу/получит #иноагента. Мой ответ – никогда. Речь в данном случае не о ее матушке, не о «связях» с Путиным и не о том, что кто-то что-то знает. Речь – вот о чем. Полгода назад НТВ выпустило кино о хаматовском фонде «Подари жизнь». Материалов хватило бы, как минимум, на доследственную проверку. И что? Пшик: пошумели и забыли. С чего вдруг на этот раз будет иначе? Если кто-то захочет кого-то уконтрапупить, он пропагандистское кино продюсировать не будет», – написал Кричевский.