Подручным Собчак скостили тюремные сроки – израильтянка набожно ахнула

Елена Острякова.  
02.09.2024 22:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал


Московский городской суд сегодня уменьшил на 2 года тюремные сроки коммерческому директору скандальной израильской блогерши Ксении Собчак Кириллу Суханову а также журналистам ее ресурсов Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву.

В феврале их приговорили к 7 годам тюрьмы за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Московский городской суд сегодня уменьшил на 2 года тюремные сроки коммерческому директору скандальной израильской...

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Собчак отметилась по этому поводу сразу двумя записями в своем тг-канале. Перед судом она написала, что сегодня «переломный день», после заседания тоже не расстроилась.

«Я верила и надеялась, что сроки уменьшат. Слава Богу, что так. После минусования времени в СИЗО, будем ждать УДО», – трепалась Собчак.

В журналистском сообществе Москвы считают, что Суханов, Романовский и Бигаев сидят за Собчак, которая посылала их на вымогательство.

«Теперь Ксения Анатольевна горюет. А могла бы просто написать явку с повинной. Сословный капитализм он такой», – написал публицист Сергей Мардан.

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