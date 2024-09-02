Подручным Собчак скостили тюремные сроки – израильтянка набожно ахнула

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Московский городской суд сегодня уменьшил на 2 года тюремные сроки коммерческому директору скандальной израильской блогерши Ксении Собчак Кириллу Суханову а также журналистам ее ресурсов Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву.

В феврале их приговорили к 7 годам тюрьмы за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собчак отметилась по этому поводу сразу двумя записями в своем тг-канале. Перед судом она написала, что сегодня «переломный день», после заседания тоже не расстроилась.

«Я верила и надеялась, что сроки уменьшат. Слава Богу, что так. После минусования времени в СИЗО, будем ждать УДО», – трепалась Собчак.

В журналистском сообществе Москвы считают, что Суханов, Романовский и Бигаев сидят за Собчак, которая посылала их на вымогательство.

«Теперь Ксения Анатольевна горюет. А могла бы просто написать явку с повинной. Сословный капитализм он такой», – написал публицист Сергей Мардан.