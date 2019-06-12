Подруга Гонтаревой решила не возвращаться в Киев и осталась в США

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Первый заместитель главы Нацбанка Украины и близкая подруга экс-главы регулятора, скандальной Валерии Гонтаревой Екатерина Рожкова не вернулась на Украину, где у компетентных органов к ней накопилась масса неприятных вопросов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание “Вести” со ссылкой на источник в СБУ.

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По информации Госпогранслужбы, Рожкова еще 4 июня уехала в Турцию. Позднее украинскую топ-чиновницу видели на конференции в США. Однако вся делегация вернулась, а вот Рожкова – нет.

Последнее по времени интервью Екатерина Рожкова дала как раз американскому отделению информагентства Reuters. В нем она рассказала, когда Украина получит очередной кредит от МВФ. По словам замглавы Нацбанка, Фонд может выделить Киеву следующий транш еще до конца текущего года. Однако на кредит Украина может рассчитывать лишь при условии, что в сентябре будет сформирован новый состав Кабинета министров.

Она также отметила, что “на 2019 год приходятся пиковые выплаты по долгам”. “Это будет очень напряженный период”, – заявила чиновница.