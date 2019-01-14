Подруга жены Порошенко штурмовала главный медвуз Украины
Борющаяся с Минздравом за кресло, недавно уволенная с должности, а потом восстановленная по суду ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками сегодня пыталась штурмовать учебное заведение, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщила в Twitter и.о. министра здравоохранения, гражданка США Ульяна Супрун.
Прямо зараз Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця. pic.twitter.com/sUHsgdi2Nv
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— Уляна Супрун (@usuprun) 14 января 2019 г.
“Прямо сейчас Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками, которые ведут себя, как типичные титушки, совершают штурм НМУ им. Богомольца”, – пишет чиновница.
По информации Супрун, впоследствии полиция вывела этих людей из вуза.
“Сейчас полиция вывела из НМУ им. Богомольца людей, пытавшихся прорваться в здание силой. Сейчас они дают объяснения правоохранителям. Но на этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма – уже с участием представителей суда”, – сообщила она.
8 января 2019 года в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины и Минздрава Украины в третий раз разорвало контракт с ней.
Отметим, что по данным украинских СМИ Екатерина Амосова является подругой первой леди страны Марины Порошенко и именно пользуясь ее покровительством Амосова сражается за кресло с министром-американкой Супрун.
Метки: Катерина Амосова, Ульяна Супрун, университет Богомольца, Штурм
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