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14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Медицина, Образование, Общество, Политика, Скандал, Украина
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Подруга жены Порошенко штурмовала главный медвуз Украины

Борющаяся с Минздравом за кресло, недавно уволенная с должности, а потом восстановленная по суду ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками сегодня пыталась штурмовать учебное заведение, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила в Twitter и.о. министра здравоохранения, гражданка США Ульяна Супрун.

“Прямо сейчас Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками, которые ведут себя, как типичные титушки, совершают штурм НМУ им. Богомольца”, – пишет чиновница.

По информации Супрун, впоследствии полиция вывела этих людей из вуза.

“Сейчас полиция вывела из НМУ им. Богомольца людей, пытавшихся прорваться в здание силой. Сейчас они дают объяснения правоохранителям. Но на этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма – уже с участием представителей суда”, – сообщила она.

8 января 2019 года в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины и Минздрава Украины в третий раз разорвало контракт с ней.

Отметим, что по данным украинских СМИ Екатерина Амосова является подругой первой леди страны Марины Порошенко и именно пользуясь ее покровительством Амосова сражается за кресло с министром-американкой Супрун.

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