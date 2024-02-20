Подрядчик Пентагона больше не верит в победу Украины

Анатолий Лапин.  
20.02.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США не верят в победу Украины и считают, что даже в лучшем для нее сценарии, ВСУ смогут обить лишь некоторые свои утраченные территории, а о возвращении к границам 1991-го речи не идет.

Об этом в эфире интернет-канала «Politбюро» заявил политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не верят в победу Украины и считают, что даже в лучшем для нее...

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Вигиринский при этом ссылается на доклад американской аналитической компании RAND, которая работает по заказам американских правительственных организаций, включая Пентагон, и проводит исследования по военно-техническим и стратегическим аспектам актуальных проблем национальной безопасности.

«RAND – это не просто коллектив единомышленников Байдена собрался, чтобы что-то написать. Это компания, которая как минимум 70 лет работает в сфере аналитики для Пентагона, независимо от того, возглавляет администрацию демократ или республиканец – там ни в одном из сценариев будущего нет ни интеграции в НАТО, ни сценария, при котором Украина деоккупирует свои территории в границах 91-го года», – сказал эксперт.

Он отмечает, что в докладе есть благоприятный и менее благоприятный сценарий с точки зрения Соединенных Штатов.

«В более благоприятном сценарии Украине удалось деоккупировать чуть больше территории, чем в менее благоприятном сценарии, но о границах 91-го речи не идет. И когда Байден говорит о том, что Россия займет, возможно, если Конгресс не проголосует за соответствующий документ, какие-то населенные пункты, я не то, что не верю, но допускаю, что даже голосование в марте, которое может быть, пока оформится логистика, доставка и так дальше, если мы говорим о военной технике, ее нужно успеть передать, освоить и так дальше – ну, это в лучшем случае, конец весны-лето. Если мы о марте говорим.

А где уверенность в том, что до конца мая или июня, июля Россия не захватит города. А то, как Россия осваивается на территории и как она ее укрепляет, мы во время наступательной операции лета 23-го года поняли, что преодолеть такие рубежи довольно сложно», – заявил Вигиринский.

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