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Сегодняшний подрыв дамбы Каховской ГЭС заставил российских экспертов буквально требовать немедленного разрыва сомнительной «зерновой сделки».

«Что в этой связи следовало бы сделать России? Для начала забыть о всяких сделках с киевским отребьем. Ни газ, ни аммиак, ни железнодорожное сообщение не стоят жизней наших солдат. И, тем более, – ситуативная выгодна не стоит этой страшной экологической катастрофы», – написал в своем тг-канале политолог Павел Данилин.

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«Думаю, что теперь вести переговоры о прокачке аммиака по маршруту Тольятти-Одесса бессмысленно. Любому понятно, что его может постичь та же судьба, что и Каховскую ГЭС», – считает писатель Владимир Патоков.

Действительно, главным условием действия «зерновой сделки» Россия безуспешно ставила возобновление транзита аммиака. В хранилище Одесского припортового завода до сих пор находятся 24 000 тонн этого сырья для удобрений, украденного у России. Президент Украины Владимир Зеленский издевательски назвал условием запуска аммиакопровода то обмен пленными по формуле «всех на всех», то подключение к «зерновой сделке» новых портов. По слухам, обмен боевиков «Азова» в сентябре был также связан с переговорами в ООН по аммиаку. При этом в ноябре прошлого года Украина продала 10 тыс тонн российского аммиака на сумму 912 млн гривен ($24,8 млн) на трех открытых аукционах.

Несмотря на все это сделка несколько раз позорно продлевалась.

Политолог Сергей Марков полагает, что такое постыдное упорство было связано с интересами главы «Сбербанка» Германа Грефа, и только во вторую очередь – владельца «Тольяттиазота» и «Уралхима» Дмитрия Мазепина.

«Мазепин известен тем, что редактор Nexta Роман Протасевич, почти прямо назвал его, что он финансирует этот тг-канал, сыгравший очень важную роль с разжигании мятежа против Лукашенко. А сам Дмитрий Мазепин, который возглавлял в это время российско-белорусский деловой совет, призвал Лукашенко к переговорам с мятежниками, то есть с белорусским Майданом, созданным польскими спецслужбами. Но «Уралхим» фактически банкрот. И все его акции в залоге у «Сбербанка», который даже назначил туда своих управляющих. При этом отношения Дмитрия Мазепина и Германа Грефа не враждебные, а скорее дружественные. Мазепин практикует те же духовные практики, что и Греф и советуется с теми же йогами», – написал Марков.

Однако, судя по всему, решение о разрыве «зерновой» сделки было принято еще до удара по Каховской ГЭС. Вчера был обстрелян Купянский район на востоке Харьковской области. В результате поврежден тот самый аммиакопровод, который ведет в порт «Южный» Одесской области. Произошла разгерметизация.

Портал «ГеоэнергетикаИнфо» сообщает, что ветер несёт ядовитые пары в сторону позиций ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, однако украинские власти района уверяют, что аммиака в воздухе не обнаружено.

Не исключено, впрочем, что аммиакопровод подорвали сами украинцы на фоне продвижения армии России к Купянску. Напомним, что в прошлом году конспирологи объясняли сентябрьское отступление из Купянска и Изюма именно подготовкой к так и не состоявшейся аммиачной сделке.

На днях о том, что Москва не видит перспектив продления «зерновой сделки», заявлял постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Поскольку наши пункты не выполняются, несмотря на все усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, мы не видим перспектив для продления», – сказал он.

Аналогичное заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он считает, что Украина, выдвигая все новые требования, уже загнала ситуацию в тупик, однако Россия все еще продолжает консультации с представителями ООН.

2 июня Россия частично заблокировала «зерновую сделку», отказавшись регистрировать флот, входящий в один из портов Украины – «Южный».

Возобновление работы аммиакопровода было нужно Мазепину только до 2024 года. Тогда заработает новый терминал по перевалке аммиака и азотных удобрений в Тамани.