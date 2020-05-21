21.05.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Донбасс, Компромат, Коррупция, Украина
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Подрыв грузовика ВСУ: Разведка ЛНР сообщила новые данные


Подрыв украинского военного грузовика на подступах к Луганску, списанный сегодня Киевом на попадание мины с позиций ЛНР, на самом деле, произошел при иных обстоятельствах, связанных с коррупционными деяниями в рядах ВСУ.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашего источника в управлении 93 бригады ВФУ, командир бригады Брыжинский продал две тысячи патронов калибра 5.45, пятнадцать АК-74, пять РПК и шестнадцать ручных гранат РГД-5 представителям националистической организации УДА. Вывозом оружия и боеприпасов из зоны ООС занимался полковник полиции Губанов – командир батальона «Луганск-1».

По дороге за товаром, в район населённого пункта Трёхизбенка, где по приказу Брыжинскоко был организован склад с оружием для продажи, автомобиль Губанова подорвался на мине, установленной боевиками 93 бригады.

В результате подрыва Губанов погиб, ещё трое доверенных ему офицеров майор Кисленский, капитан Сотников и старший лейтенант Овдиюк получили ранения.

Как сообщает источник, подрыв не был случайностью. Брыжинский хотел избавиться от не нужного посредника, и отдал приказ заминировать территорию на маршруте следования группы Губанова», – добавил офицер.

Напомним, в пресс-службе «ООС» заявили, что эти военнослужащие пострадали «в ходе выполнения задания командования».

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