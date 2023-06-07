Подрыв Каховской ГЭС может привести к расколу в НАТО – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
07.06.2023 18:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Страны НАТО после подрыва Каховской ГЭС могут разделиться на те, что обеспокоятся грядущей экологической катастрофой, и те, которые будут выступать за войну до победного конца.

Об этом на канале «Да это так» рассказал киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО после подрыва Каховской ГЭС могут разделиться на те, что обеспокоятся грядущей экологической...

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«Украине как раз грозит экологическая катастрофа вследствие этого [в ближайшие 10-15 лет], более того, она грозит не только Украине, но и России, Турции, всему Черноморскому региону, она грозит Европе в целом. Потому что если завтра, например, случится что-то на крупнейшей в Европе ЗАЭС, а системы охлаждения подпитывались из Каховского водохранилища, то мало не покажется и целой Европе, и так далее. То есть реально здесь какая-то очень странная ситуация…

Эта ситуация может привести к тому, что европейские лидеры начнут сейчас очень активно включаться в то, что а давайте будем мирить украинцев и русских, именно – не больше помогать, а мирить. Дело в том, что когда идёт речь именно о том, что экологическая катастрофа может накрыть Европу в целом, европейцы начинают думать совершенно по-другому. Сейчас – да, идёт война, логика европейского политика – мы дадим больше оружия Украине, мы дадим самолёты, танки и всё прочее, пусть они воюют и ослабляют Россию. Но если речь пойдёт о безопасности самой Европы, тогда может существенно поменяться картинка», – сказал политолог.

Более того, по его мнению, данная ситуация может повлиять на единство в самом блоке НАТО. МАГАТЭ же лишь может констатировать, что есть определённая опасность.

«Существует опасность, делайте что-то, думайте, как предотвратить эту опасность, потому что может быть вторая Фукусима, причём даже похлеще, причём в Европе. Поэтому МАГАТЭ и её руководители могут разве что бить в колокола. Мандата же на то, чтобы остановить войну или каким-то образом повлиять на войну, у него попросту нету. Это не политическая структура, это не политик во главе данной структуры.

Что же касается наших партнёров, их среда неоднородная, это может как раз вызвать раскол в среде. Потому что внутри НАТО существует два-три центра, которые в прошлом году объединились и выступают монолитно до этого времени. Но если завтра возникнет вопрос – одни представители НАТО будут говорить о том, что их странам, жизням их граждан угрожает опасность, а другие говорить – нет, война до победного конца, это может привести к серьёзным разногласиям», – объяснил Бондаренко.

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