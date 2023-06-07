Подрыв Каховской ГЭС может привести к расколу в НАТО – украинский политолог

Страны НАТО после подрыва Каховской ГЭС могут разделиться на те, что обеспокоятся грядущей экологической катастрофой, и те, которые будут выступать за войну до победного конца.

Об этом на канале «Да это так» рассказал киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине как раз грозит экологическая катастрофа вследствие этого [в ближайшие 10-15 лет], более того, она грозит не только Украине, но и России, Турции, всему Черноморскому региону, она грозит Европе в целом. Потому что если завтра, например, случится что-то на крупнейшей в Европе ЗАЭС, а системы охлаждения подпитывались из Каховского водохранилища, то мало не покажется и целой Европе, и так далее. То есть реально здесь какая-то очень странная ситуация… Эта ситуация может привести к тому, что европейские лидеры начнут сейчас очень активно включаться в то, что а давайте будем мирить украинцев и русских, именно – не больше помогать, а мирить. Дело в том, что когда идёт речь именно о том, что экологическая катастрофа может накрыть Европу в целом, европейцы начинают думать совершенно по-другому. Сейчас – да, идёт война, логика европейского политика – мы дадим больше оружия Украине, мы дадим самолёты, танки и всё прочее, пусть они воюют и ослабляют Россию. Но если речь пойдёт о безопасности самой Европы, тогда может существенно поменяться картинка», – сказал политолог.

Более того, по его мнению, данная ситуация может повлиять на единство в самом блоке НАТО. МАГАТЭ же лишь может констатировать, что есть определённая опасность.

«Существует опасность, делайте что-то, думайте, как предотвратить эту опасность, потому что может быть вторая Фукусима, причём даже похлеще, причём в Европе. Поэтому МАГАТЭ и её руководители могут разве что бить в колокола. Мандата же на то, чтобы остановить войну или каким-то образом повлиять на войну, у него попросту нету. Это не политическая структура, это не политик во главе данной структуры. Что же касается наших партнёров, их среда неоднородная, это может как раз вызвать раскол в среде. Потому что внутри НАТО существует два-три центра, которые в прошлом году объединились и выступают монолитно до этого времени. Но если завтра возникнет вопрос – одни представители НАТО будут говорить о том, что их странам, жизням их граждан угрожает опасность, а другие говорить – нет, война до победного конца, это может привести к серьёзным разногласиям», – объяснил Бондаренко.