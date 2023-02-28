Подрыв Керченского моста не приведёт к капитулянтским настроениям в Крыму – Тука

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Крымский мост взорвать не так просто, как кажется, и не факт, что это должным образом повлияет на боеспособность ВС РФ.

Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По оценкам наших военных специалистов, этот объект защищен лучше, чем российские атомные станции. Насколько он важен, с точки зрения военной стратегии, не могу сказать – я не специалист. Слышал противоположные точки зрения: одни говорят, что он не настолько важен, потому что его пропускная способность ограничена, другие – что он важен, поскольку именно через этот мост происходит переброска вооружения, войск, боеприпасов и тому подобного. Разрушить, в принципе, его можно. Если не разрушить до основания, то, по крайней мере, привести его в непригодность, как это было с мостом в районе Херсона. Теоретически это возможно, но для этого нужно будет использовать гораздо больше ракет, чем было использовано для уничтожения Херсонского (Антоновского – ред.) моста, и чисто технически это сделать можно», – сказал Тука.

В то же время он напомнил, что обеспечение Крыма может происходить и водным путем, который «мы пока что, увы, совершенно не контролируем».

«Поэтому я не думаю, что разрушение моста, с военной точки зрения, приведет к капитулянтским настроениям на территории захваченного Крымского полуострова», – заявил экс-чиновник.