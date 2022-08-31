«Подрыв Киевом ЗАЭС предсказывал ещё Александр Захарченко» – Казаков

31.08.2022  23:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Провокации, Украина
Новости Украины

Вполне вероятная ядерная катастрофа на Запорожской АЭС – только на руку киевскому режиму, поскольку в зоне радиационного поражения окажутся, в первую очередь, территории республик Донбасса и РФ.

Об этом в эфире «Первого канала» высказался советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политический эксперт Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Станцию начали обстреливать тогда, когда у них (ВФУ – ред.) радикально ухудшились обстоятельства на фронтах. Создали точку напряжения и, причем, во всем мире…

Разговор в кабинете Александра Захарченко очень хорошо запомнился с нашими МЧСниками… Этот разговор шел в 2015 – 2016 гг., было очередное отключение энергоблоков на Запорожской АЭС, и тоже могло непредсказуемо рвануть.

Захарченко тогда сказал: «Чего переживаете? Конечно, рванет! Их это устраивает. Роза ветров здесь устроена так, что при наличии стандартных погодных условий зараженный, радиационный ветер пойдет через ДНР и ЛНР в сторону России – от Воронежа до Тамбова». Как с Чернобыля пошел на Скандинавию, то здесь он пойдет на их «врагов».

Они, конечно, безумны. Такой ситуации действительно не было, невозможно сослаться на прецедент (аналогичный – ред.). Еще есть возможность дикого удара», – рассказал Казаков.

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