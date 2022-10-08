Подрыв Крымского моста: Кто виноват?

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Украина взяла на себя ответственность за теракт на Крымском мосту. Вот что написал в своем блоге советник офиса президента Украины Михаил Подоляк:

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено».

Теракт на Крымском мосту вызывает вопросы к лицам, обеспечивавшим его безопасность.

На въездах на Крымский мост расположены комплексы, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ.

Возникают вопросы: означает ли появление на мосту грузовика со взрывчаткой, что некоторые «теневые» грузы или транспортные средства пускали за деньги без досмотра?

Или аппаратура комплексов оказалась не работающей?

Или оператор был завербован?

Но самое главное: как на территории России в одном прицепе оказались собраны тонны взрывчатки, которая перемещалась бесконтрольно? Как и кто умудрился не отследить такие объемы тротила?

«Подрыв моста окончательно оценивает систему безопасности Крыма… Преступное благодушие, полумеры, надежды на «авось». Вместо военного положения – курортный сезон. Итог мы сейчас наблюдаем в прямом эфире», – комментирует военный эксперт Владислав Шурыгин.

С ним согласен экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

«Сейчас лично у меня один вопрос к ответственным лицам, прежде всего к ФГУП УВО Минтранса России, Росгвардии, именно эти структуры отвечают за безопасность Крымского моста. Как это можно было допустить? Причина как всегда одна халатность в выполнении своих обязательств», – считает Цуркин.