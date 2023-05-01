Подрыв ЛЭП под Питером: Похоже на украинских диверсантов

Елена Острякова.  
01.05.2023 11:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, Терроризм


Опора линии электропередач (ЛЭП) была подорвана сегодня в полночь на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство.

Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опора линии электропередач (ЛЭП) была подорвана сегодня в полночь на территории Сусанинского поселения Гатчинского...

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«Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах», – написал Дрозденко.

На месте происшествия работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

«Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем. В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии», – написал Дрозденко через час.

Председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проводит параллель между сегодняшним взрывом и подрывом ЛЭП в августе прошлого года в Мелитопольской районе Запорожской области.

«Хоть в Запорожской области, хоть в Ленинградской – алгоритм действий террористов УГИЛ против мирного населения один. Террористическое злокачественное новообразование УГИЛ должно быть уничтожено!», – написал Рогов.

Радиоведущий Сергей Мардан считает, что Украина ведет против России диверсионную войну.

«Можно было “не заметить” убийство Дугиной. Мол, эксцесс исполнителя. Можно было даже постараться “не заметить” террористический акт в Санкт-Петербурге, когда погиб Владлен. В основном его восприняли (в том числе и благодаря медиа) как очередное политическое убийство, которые, как известно, не угрожают людям находящимся в тени. Не только обитателям условной Рублевки, но и простым обывателям. Не заметить начало диверсионной войны Украины в сердце России – невозможно», – написал Мардан.

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