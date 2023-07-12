Подрыв «Северных потоков»: РФ не верит в украинский след и кладет Запад на лопатки в ООН

Западная пропаганда тиражирует выдумку о якобы причастности неких украинских диверсантов к подрыву газопроводов в Балтийском море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по диверсии на газопроводах «Северный поток».

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Он поблагодарил американских независимых журналистов Брюса Грина и Джеффри Бродского за доклады, в которых они подтвердили российскую версию «о том, что осуществить это преступление без прямого участия или хотя бы «прикрытия» государственного субъекта было попросту невозможно».

Дипломат обратил внимание, что за почти 10 месяцев у СБ нет никакой информации о ходе расследования со стороны немецких, датских и шведских властей, которые «заведомо пытаются подготовить членов СБ к тому, что не стоит ждать от их расследований каких-либо конкретных результатов».

Небензя процитировал формулировка из части, посвященной расследованию Швеции:

«Дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него».

По его словам, «из этой цитаты следует, что шведские власти с самого начала не ставят перед собой цель установления виновных», хотя именно шведы, первыми прибыли на место происшествия.

«Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками «затянуть время», чтобы замести следы истинных виновников преступления. Об этом красноречиво говорит и очевидно скоординированная дезинформационная кампания в западных СМИ, в рамках которой «раскручиваются» совершенно абсурдные версии произошедшего. Если раньше некоторые журналисты активно пытались утверждать, что Россия сама взорвала функционирующий в ее интересах газопровод, то недавно доминирующей стала еще одна выдумка – мол, за атакой стояли некие «проукраинские диверсанты», которые при этом якобы никак не связаны с киевским режимом. При этом показательно, что в недавнем интервью газете «The Times» глава украинской разведки Кирилл Буданов в ответ на прямой вопрос о причастности властей Украины к подрыву газопроводов и другим терактам сказал буквально следующее: «Мы занимаемся этим как раз сейчас и нам это нравится. Мы гордимся, что действуем таким образом и не побоимся делать это повсюду в мире против кого бы то ни было», – подчеркнул Небензя.

Он добавил, что «бравада главарей киевского режима не вызывает у нас доверия», поскольку те «готовы приписать себе любые заслуги, лишь бы сместить акцент с провалов украинской армии на фронте и вопиющих нарушениях прав человека внутри Украины, происходящих в контексте укрепления диктатуры Зеленского».

Дипломат напомнил о публикации весьма правдоподобной версии событий американским журналистом-расследователем Сеймуром Хёршем, согласно которой американской и немецкой разведке было поручено подготовить и продвигать альтернативную версию для СМИ о том, кто взорвал «Северные потоки».

«И сразу же после этого в западных СМИ как грибы после дождя начали плодиться публикации о том, что уничтожить «Северные потоки» якобы могла небольшая группа чуть ли не дилетантов, не обладающих ни серьезной экспертизой, ни значительными ресурсами, и за которыми не стоит никакое государство. И это при том, что многочисленные независимые эксперты, в том числе выступавшие перед СБ ООН, в том числе сегодня, ясно давали понять, что неспециалисты провести операцию по подрыву газопроводов, защищенных по последнему слову техники, не могли. И в любом случае об этом не могли не знать как минимум прибрежные государства в этом районе, считающемся одним из наиболее контролируемых в мире», – заявил постпред РФ.

Кроме того, он напомнил о неоднократных угрозах в адрес «Северных потоков» со стороны высшего руководства США.

«Они звучали не раз. Однако как только вскрылись неудобные факты, американцы и их европейские союзники стали всячески препятствовать проведению международного расследования. Более того, в усилиях под эгидой Генсекретаря ООН они, в отличии от многих других членов ООН, оказались не заинтересованы. Им гораздо более выгодна ситуация, в которой страны Запада обладают полной «свободой рук» и абсолютной безнаказанностью в рамках навязываемого всему миру т.н. «порядка, основанного на правилах», не имеющего ничего общего с международным правом», – убежден выступающий.

Он добавил, что РФ оставляет за собой право проводить свое расследование.

«В этом контексте мы обратили внимание и на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно в любой момент обследовать в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации уголовного дела по статье об акте международного терроризма. Российская Федерация будет поднимать в Совете вопрос о диверсии на «Северных потоках» до тех пор, пока виновные не будут установлены и не понесут ответственность. Упомянутое сегодня письмо практически не оставляет сомнений в том, что такая задача перед тремя национальными расследованиями не ставится. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой цели. Рассчитываем, что конструктивно настроенные коллеги по СБ ООН и другие члены международного сообщества поддержат наши усилия, мы открыты к взаимодействию на этом направлении. Совет должен ясно дать понять – преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры, создающие прямую угрозу международному миру и безопасности, не останутся безнаказанными. Только так мы сможем предотвратить повторение подобных преступлений, жертвой которых может стать любое государство», – резюмировал Небензя.

В свою очередь первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский сделал несколько важных уточнений, отметив, что, по словам, представителя США, затронутые государства («affected states»), имеют право и должны участвовать в расследовании.

«А считаете ли вы «affected states» Российскую Федерацию? Кому, собственно, и принадлежал этот газопровод. Или Вы к «affected states» относите только государства, которые находятся в прибрежной зоне? Хочется исходить из того, что «affected states» все-таки включает в себя Российскую Федерацию, просто иначе это будет нелогично. И поэтому мы рассчитываем на вашу поддержку в том, чтобы наши эксперты подключились к осуществляемым расследованиям. Теперь у нас есть для этого гораздо больше оснований. И еще одно замечание. Обратил внимание, что сегодняшние выступления, которые многие наши западные коллеги посвятили почти полностью украинскому кризису, позволяют четко проследить причинно-следственные связи, которыми руководствовались те, кто совершил эти преступления и те, кто их покрывал и покрывает. За это вам огромное спасибо. Уже ради одного этого стоило проводить наше сегодняшнее заседание. Убежден, что это отличный материал для российского, а также будущего международного расследования. Думаю, что стенограмма сегодняшнего заседания вполне заслуживает того, чтобы стать одним из основных документов, по крайней мере, на его начальной стадии», – заявил Полянский.