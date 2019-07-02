Подрыв украинского санитарного авто в Донбассе оказался фейком

02.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Информация о подрыве в зоне боевых действий в Донбассе украинского санитарного автомобиля, растиражированная вчера в Киеве как свидетельство недоговороспособности ЛДНР, – оказалась фейком.

Кадры с места трагедии свидетельствуют о том, что подбит был не медицинский, а военный автомобиль. Об этом в своем блоге пишет политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По поводу подбитого на днях «санитарного» Хаммера украинской морской пехоты. Первое фото – действительно санитарный «Хамви», второе – боевой (обратите внимание на различия в «морде» автомобилей). Третье фото – уничтоженный Хаммер.

Кроме того, что «передок» у него явно боевой, на фото (от украинских военных пропагандистов) рядом с остатками машины валяется… станина для пулемёта.

Напомню, что согласно международным конвенциям санитарно-медицинский транспорт не может быть укомплектован стационарным оружием, более того, подобный транспорт нельзя использовать даже для транзитной перевозки любого вида оружия.

И кстати – никаких кусков кузова с красными крестами на фото тоже не наблюдается», – пишет Хавич.