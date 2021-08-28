«Подрывает доверие»: политолог Иван Аркатов оценил конфликт между Макаровым и Смольным

28.08.2021 19:41 (Мск), Санкт-Петербург, Андрей Романов

В Санкт-Петербурге 27 августа состоялось очередное заседание городского парламента. Известно, что за последние девять лет депутаты ни разу не заседали так долго, а уходили на летние каникулы. Следующее собрание парламент планирует провести сразу после выборов, пока новые члены ЗакСа не получат мандатов. Таким образом Вячеслав Макаров и другие депутаты хотят «сохранить рычаги влияния и повлиять на ход выборов», говорят эксперты.

Политолог Иван Аркатов напомнил, что Вячеслав Макаров не избирается на новый срок в местный парламент не по собственному желанию, а из-за того, что «ему аккуратно намекнули, что не стоит туда идти». Более того, возможный конфликт между депутатом и Смольным негативно влияет на репутацию городской власти.

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«Это вызывает негатив к Смольному, потому что Макаров старается продлить своё существование как руководителя парламента хотя бы на какой-то промежуток времени. И тем самым в целом сбивает ритм работы ЗакСа, подрывает определенное доверие к региональной власти и в первую очередь отношение к людям, что может не очень хорошо отразиться в рейтингах партии власти в регионе», – отметил он.

По мнению Ивана Аркатова, обойтись без серьезный последствий получится только в том случае, если Вячеслав Макаров не сделает никаких «неадекватных шагов», которые вызвали бы к нему ряд вопросов.

Своего рода противостояние спикера парламента Петербурга и городского правительства стало заметным на текущих выборах. Ставленники Макарова, несмотря на принадлежность к «Единой России» испытывают трудности, а кандидаты, которых поддерживает Смольный, зарегистрированы и ведут кампании.