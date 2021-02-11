Подрывную деятельность либералов наконец-то подводят под измену Родине

11.02.2021, Москва, Максим Карпенко

России пора определиться с понятием оппозиции. То, что сегодня представляют из себя сторонники осужденного блогера-либерала Алексея Навального, нельзя называть оппозиций – это агенты иностранного влияния, которые работают против собственной страны.

Об этом на заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад развернул целую информационную кампанию по поддержке тех, кого там называют «российской оппозицией». Вообще, мне кажется, нужно нам самим начать называть вещи своими именами – те персоналии, о которых вы говорили – все эти Волковы, Ашурковы – какая это оппозиция? Оппозиция – это люди, которые работают в интересах страны, которые работают на преодоление проблем, а не на создание проблем для своего же собственного народа.

Никакая оппозиция не будет обращаться к зарубежным государствам с просьбой о введении санкций против своей страны и против своего народа, понимаете? Это не оппозиция, надо называть вещи своими именами. Речь идет просто об агентах влияния… можно говорить о том, что они являются инструментами в чужих руках, в том числе и НАТОвских структур – пожалуйста, но никакая это не оппозиция.

Оппозиция может быть системной, может быть несистемной, гражданское общество может исповедовать оппозиционные взгляды, тоже не являясь оппозицией, но при этом работая в интересах своей страны. Эти люди работают в интересах других стран.

Причем, самое важное, – они работают в интересах стран, которые открыто называют нашу страну противником либо непосредственным врагом, либо мягко – соперником. Но нужно четко понимать, они работают в интересах тех, кто считает нас врагами, агрессорами, противниками и так далее», – заявила Захарова.