Подсчеты украинского омбудсмена: пенсионерам Донбасса задолжали 41 миллиард гривен

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила сегодня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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«На 1 сентября 2019 года 259,6 тыс. временно перемещенных лиц не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8,097 млрд гривен ($323,9 млн)», — отметила омбудсмен. По ее словам, это связано, в том числе, с отсутствием соответствующего порядка выплат, который до этого времени не утвержден правительством. Денисова отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тыс. гривен ($1,24 тыс.).

Кроме того, она привела частичные данные по долгам пенсионерам, проживающим на неподконтрольной территории Донбасса. «Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Пенсионного фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд гривен», — проинформировала она. Денисова добавила, что соответствующие предложения по усовершенствованию законодательства страны были внесены омбудсменом на рассмотрение премьер-министра Алексея Гончарука.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных территорий Донбасса были остановлены постановлением Кабинета министров от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль центральной власти.