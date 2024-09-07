Подсчитали – прослезились: с начала года из Украины сбежало еще 400 тысяч человек

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С начала года из Украины выехало еще 400 тысяч человек – дополнительно к уже выехавшим ранее. Такие данные следуют из обнародованного украинским Нацбанком на своем сайте отчета о макроэкономической ситуации в стране.

В июле 2024 года, говорят в НБУ, сложная энергетическая ситуация повлекла за собой значительный прирост миграции за границу..

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С данными НБУ перекликаются и оценки ООН, согласно которым число украинских мигрантов в мире достигло 6,7 млн человек, тогда как месяц назад их было 6,58 млн человек (т.е. количество выросло на 160 тысяч).

Наибольшее количество украинских мигрантов сосредоточено в Германии (1,1 млн.), Польше (976 тыс.) и Чехии (361 тыс.).

При этом отмечается, что страны, принимающие украинских мигрантов, постепенно ужесточают требования к их пребыванию. Так, в Польше создают условия по переходу с текущей временной защиты на временное проживание, с июля 2024 для большинства отменена единовременная помощь в 300 злотых на проживание и пособия в размере 40 злотых на проживание и питание в частных домах;

В Чехии вводится ограничение проживания в государственном гуманитарном жилище не более 150 дней, после чего действуют стандартные условия аренды;

В Германии самый низкий уровень занятости среди украинцев в ЕС из-за значительных выплат во время учебы, поэтому их планируют пересмотреть. Также будут жестче регулировать отказ от работы.

Впрочем, судя по политике украинских властей, несмотря на все риторические заявления о стремлении вернуть назад беженцев массового возращения не предвидится. Дело в том, что правительство не нашло денег на выплаты даже для внутренних беженцев, из-за войны переехавших из мест постоянного проживания в более безопасные регионы страны.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2025 году увеличение размера госпомощи внутренним переселенцам также не планируется.

«На 2025 год пока Минфин не запланировал увеличение размеров государственной поддержки ВПЛ, но объемы в этом году достаточные» , – заявил премьер на вчерашнем заседании Кабмина.

Он добавил, что на 1 сентября государственную помощь получают 1,2 миллиона переселенцев.

Остается только разводить руками, глядя на то, как новоиспеченный министр иностранных дел Украины Сибига распинался с трибуны Верховной Рады. Мол, «Мы в корне изменим политику государства в отношении украинцев за рубежом, которых на сегодняшний день более 7,5 миллиона».

По словам министра, это коснется двух направлений – качества консульских услуг и мотивации возвращаться назад. При этом, судя по стенограмме на сайте парламента, на словах «Для мотивировации людей мы намерены…» выступление Сибиги в Верховной Раде было прервано из-за регламента и ему было предложено сесть на свое место.

Так что подробностей о том, чем же МИД собрался мотивировать зарубежных украинцев к возврату на родину, мы так и не узнали.