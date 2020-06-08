08.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Подсчитан процент «соросят» в команде Зеленского


Украинские избиратели были обмануты во время избирательной кампании нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отвечая на вопрос, о связях нынешней украинской власти с американским биржевым спекулянтом и спонсором «цветных революций» Джорждем Соросом.

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«Они, действительно, очень сильны. Полагаю, около трети в партии Зеленского – сторонники идей Сороса или просто выходцы из его структур. [Экс-министр юстиции Украины] Лукаш говорит об обманутых ожиданиях людей — потому что украинские избиратели ждали не просто смены президента и приход новой команды, а именно смены курса. Что не оправдалось», – отметил эксперт.

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