Подсчитан процент «соросят» в команде Зеленского

08.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские избиратели были обмануты во время избирательной кампании нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, отвечая на вопрос, о связях нынешней украинской власти с американским биржевым спекулянтом и спонсором «цветных революций» Джорждем Соросом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они, действительно, очень сильны. Полагаю, около трети в партии Зеленского – сторонники идей Сороса или просто выходцы из его структур. [Экс-министр юстиции Украины] Лукаш говорит об обманутых ожиданиях людей — потому что украинские избиратели ждали не просто смены президента и приход новой команды, а именно смены курса. Что не оправдалось», – отметил эксперт.