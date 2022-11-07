Подсчитан процент территорий, отвоеванных Украиной у России

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Новости Украины

Вооруженные формирования Украины отвоевали 37 процентов своей бывшей территории, находившейся под контролем России после 24 февраля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», гласят данные OSInt-аналитиков проекта Defmon.

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«ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированными в 2014 году Крымом и ОРДЛО), или 50% от того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года», – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, над данный момент под контролем России находятся более 124 тысяч квадратных километров территории, которую Украина продолжает считать своей.

Напомним. что в конце марта российские войска вывели с территории Сумской, Киевской и Черниговской областей.

А в сентябре ВСУ начали наступление, в ходе которого отвоевали значительную часть Харьковской области. Кроме того, российские войска потеряли ряд населенных пунктов в Донбассе, среди которых Святогорск и Красный Лиман, которые стали частью России после вхождения ДНР в состав РФ.