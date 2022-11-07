Подсчитан процент территорий, отвоеванных Украиной у России

07.11.2022  13:17 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Вооруженные формирования Украины отвоевали 37 процентов своей бывшей территории, находившейся под контролем России после 24 февраля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», гласят данные OSInt-аналитиков проекта Defmon.

Вооруженные формирования Украины отвоевали 37 процентов своей бывшей территории, находившейся под контролем России после...

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«ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированными в 2014 году Крымом и ОРДЛО), или 50% от того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года», – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, над данный момент под контролем России находятся более 124 тысяч квадратных километров территории, которую Украина продолжает считать своей.

Напомним. что в конце марта российские войска вывели с территории Сумской, Киевской и Черниговской областей.

А в сентябре ВСУ начали наступление, в ходе которого отвоевали значительную часть Харьковской области. Кроме того, российские войска потеряли ряд населенных пунктов в Донбассе, среди которых Святогорск и Красный Лиман, которые стали частью России после вхождения ДНР в состав РФ.

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