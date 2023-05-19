«Подшипник военной машины»: индийские компании пришли на выручку российскому ВПК

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Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло индийскую компанию CK Birla Group в перечень международных спонсоров войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте НАПК.

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«Причиной послужило то, что CK Birla Group и ее дочерняя компания National Engineering Industries Limited (NEI) (бренд NBC Bearings) помогают российскому ВПК замещать критически важные европейские и американские детали для военной техники, а именно подшипники. Подшипники – критическая деталь многих типов техники: танков, других бронированных и гусеничных машин и авиации. К тому же, подшипники необходимы для функционирования железной дороги – основного способа российского военного снабжения и всей российской логистики в целом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году европейские и американские производители подшипников покинули российский рынок, после чего в РФ возникли проблемы в производстве танков и судостроении.

«Одной из компаний, решивших помочь российскому ВПК в построении и восстановлении российской армии вторжения, стала CK Birla Group и ее бренд подшипников NBC Bearings. Согласно таможенным данным, за период с апреля 2022 по март 2023 года доля NBC Bearings в импорте подшипников из Индии в Россию составила 38,4%, на общую сумму $12,3 млн. Основным покупателем в России стала группа компаний Европейская Подшипниковая Корпорация (ЭПК) русский промышленный конгломерат, чья продукция активно используется в процессе изготовления локомотивов, авиации, ракетных комплексов и другой военной техники», – указывают в НАПК.

К индийской компании обратился глава украинской агентства Александр Новиков.

«Сегодня мы вносим в список международных спонсоров войны одного из производителей и поставщиков подшипников для российской военной техники – корпорацию CK Birla Group. Мы призываем эту компанию и других производителей товаров двойного назначения отказаться от поставок продукции в государство-террорист Россию. Вы еще можете избежать репутации винтика, то есть подшипника, путинской военной машины. Никогда не поздно отказаться от этой кровавой прибыли», – поставил условие Новиков.

Кроме того, указывается, что другая дочерняя компания группы CK Birla, производитель цемента Ultratech, уже попадала в санкционные новости, закупая уголь в России за юани для обхода долларовых санкций.

«Все эти факты подтверждают поддержку и спонсирование российского терроризма компанией», – приходит к выводу НАПК.