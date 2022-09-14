«Подставили весь народ» – крымско-татарский чиновник о свадьбе заукраинцев в Крыму

Новости Украины

Играть украинские националистические песни на свадьбах, когда на Украине гибнут защитники, в том числе из числа крымских татар, все равно, что потерять совесть. На Украине за исполнение русских песен на свадьбе к стенке поставили бы и молодоженов, и гостей.

Такое мнение высказали на канале «Миринфо» общественные лидеры из числа крымских татар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я однозначно отрицательно к этому отношусь, – заявил экс-председатель Госкомнаца Крыма Заур Смирнов. – Во-первых, крымско-татарская культура настолько богата, что нет никакой необходимости на крымско-татарских свадьбах использовать националистические гимны, песни Сердючки и так далее. Нужно развивать свою культуру и прививать её молодёжи. Большая ответственность сегодня за это лежит на тех, кто имеет отношение к культуре: на музыкантах, на исполнителях, на фотографах. Среди них тоже есть те, кто заражён проукраинской бациллой, и с их стороны такие провокации подставляют не только молодожёнов, не только гостей свадьбы, которые разгорячённые танцуют, – они подставляют весь крымско-татарский народ. Думаю, что все, кто проводит и будет проводить свадьбы, мероприятия должны на этом поставить точку. Я уверен: все, что связано сегодня с радикальным проукраинским движением, все, что связано с националистическими проявлениями, должно быть прекращено на наших мероприятиях, и не важно, какой ты национальности. Это для всех, кто проживает в Крыму».

По оценке Смирнова, одним порицанием со стороны общественности подобные проступки обходится не должны. Нужна реакция правоохранителей, чтобы ни у кого в дальнейшем не возникало соблазнов устраивать такие провокации и демарши.

«На Украине любое инакомыслие наказывается достаточно жёстко. Представь такую картину, что где-нибудь на Украине, на свадьбе прозвучала бы какая-нибудь русская песня, к стенке бы там поставили всю свадьбу. Мы от этого далеки, мы живём в правовом государстве, но то, что происходит сегодня, к сожалению, не может быть поддержано, – считает Смирнов. – Для каждого крымчанина очень важны мир и согласие, и когда мы видим сегодня попытки киевского режима и Запада использовать крымских татар, вбить клин между крымскими татарами и остальными крымчанами, это серьезно беспокоит. И мы проводим встречи сегодня по Крыму с крымскими татарами, мы знаем, что позиция главы республики однозначна – нельзя допустить попыток расколоть нас изнутри».

Обстановка и ситуация обязывают каждого ответственнее подходить к своим словам и поступкам. За день до свадьбы в Бахчисарае, где гости веселились и танцевали под гимн украинских сечевых стрельцов, похоронили командира 15-й крымско-татарской роты ополчения Энвера Куртаметова, погибшего на Донбассе, куда он ушел добровольцем.

«На этой свадьбе под националистические песни танцевала не только молодежь, – подчеркнул президент КРОО «Инкишаф» Эскендер Билялов. – Днём раньше были похороны нашего земляка, Энвера Куртаметова. Мы его очень хорошо знали, и на фоне этого было неприятно видеть такую большую глупость. Такие вещи плохо связаны с совестью. Музыканты должны знать: не все подряд, что им заказывают, можно играть. Потому что сейчас в стране проходит спецоперация, и у нас очень много погибших защитников. На фоне этого играть националистические песни – это не к лицу».

Напомним, Бахчисарайский райсуд вынес решение по административным делам, составленным по факту исполнения гимна украинских сечевых стрельцов на крымско-татарской свадьбе. Владельцу ресторана «Арпат» назначили 15 суток ареста, ди-джею – 10 суток, маме жениха – 5 суток, маме невесты – 50 тысяч рублей штрафа, супруге владельца кафе – 50 тысяч рублей штрафа, тете жениха – 10 суток.

Хозяин ресторана «Арпат» уже принес публичные извинения и заверил, что готов не словом, а делом поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.