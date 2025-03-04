«Подставим весь мир»: Дацюк объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Украинцев никогда не примут в НАТО.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему нас не пускают в НАТО? Потому что мы говорим: «Нам вообще плевать на вас, нам главное себя защитить». Вот понимаете, с таким представлением не пускают, потому что вы же всех подставите. Вы начнёте у себя разборки, мы должны будем влезать, и будет мировая война. И они, видя такие наши эгоистические установки, не пускают нас в НАТО. Потому что пусти нас, это взрыв для всего мира.

Мы этого не можем понять. Мы думаем, что они какие-то нехорошие, противные, не позволяют нам войти. Мы такие хорошие, мы за демократию. И сколько нам не объясняют, понимания на лицах не появляется. Говорят: ребята, ну вы поймите, здесь собрались люди, которые осмысляют мир, мировые проблемы, они пытаются удержать мир внутри торговли, внутри отношений худо-бедно, с ложью, с недомолвками, с кидками друг друга, но это для них незыблемо», – сказал Дацюк.