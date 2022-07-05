«Подставить плечо в переходный период» – Херсонщина укрепляется российскими кадрами

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Новости Украины

В рамках интеграции Херсонской области в государственное пространство России и в российскую парадигму госуправления – на Херсонщине было сформировано новое правительство.

Об этом сообщил глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что в новое правительство Херсонской области были подобраны «лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев». По словам Сальдо, при подготовке состава был учтён опыт построения структур органов власти в регионах РФ:

«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей, ранее занимавший должность первого зампреда правительства Калининградской области; Зампредом правительства Херсонской области по внутренней политике назначен Беспалов Владимир, ранее — первый замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области; Министерство образования и науки возглавил Родиков Михаил, ранее замглавы администрации городского округа Кашира Московской области. Михаил Леонидович ранее — с 2015 по 2018 годы адаптировал образовательную систему Севастополя под российские реалии и справился с этим блестяще». При этом зампредом правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалёв, ранее депутат «Слуги Народа».

«Рад приветствовать уроженцев Херсонщины и опытных украинских политиков, возвращающихся домой в Херсон, домой в Россию», – отдельно прокомментировал Владимир Сальдо данное назначение.

Формирование правительства Херсонской области раскритиковал украинский политолог Василий Вакаров.

«Вы (россияне – ред.) в Херсонской области назначили правительство сегодня. Приехал первый заместитель главы администрации РФ господин Кириенко, и произошло назначение. Я почитал людей тех, кого вы назначили, они сплошь и рядом граждане РФ и работают в исполнительных органах РФ. Скажите, пожалуйста, как это называется? Это вы, Россия, оккупировали Херсонскую область и ставите там своих людей, свою власть?» – возмущался Вакаров в эфире телеканала «Россия 1».

«Это называется, что зная, какому риску, подвергается жизнь людей, которые занимают высокие должности сейчас на освобождённых территориях», – возразил украинцу телеведущий Владимир Соловьёв

«Точно такая же политика в 39-м была», – выкрикивал Вакаров.

«Советская власть никогда не действовала бандеровскими методами, а Зеленский призывает убивать людей, призывает к терактам. Мой ответ в том, что уже сейчас на территории Херсонской области несколько человек в результате терактов были убиты, украинцы. Поэтому россияне приходят на помощь, рискуя своей жизнью, на переходный период», – объяснял телеведущий.