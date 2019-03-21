Подстрекатель Майдана Найем бросился защищать американского посла от кума Порошенко

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Для администраций Виктора Януковича и Петра Порошенко главным врагом было посольство США, а самым большим другом – крупнейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Такими словами прокомментировал вчерашний скандал вокруг обвинений генпрокурора Юрия Луценко в адрес посольства США экс-журналист и застрельщик Майдана Мустафа Найем- ныне нардеп-еврооптимист, близкий к американскому посольству.

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“Есть два удивительных обстоятельства, которые объединяют администрацию времен Виктора Януковича и Петра Порошенко. Самыми большими врагами реформ и борьбы с коррупцией по прежнему остаются журналисты, гражданское общество и посольство США. А самый большой друг – Ринат Ахметов.

И очевидно, что если и был некий список неприкасаемых для ГПУ лиц, озвучивался он не послом США в Украине, а президентом Петром Порошенко, его окружением и друзьями, партнерами самого Генпрокурора. Поскольку за все эти годы именно они системно избегали правосудия, открыто пренебрегая не только законом, но и элементарными правилами приличия”, – пишет он.

По мнению осведомленного в планах американских кураторов Киева Мустафв Найема, Юрию Луценко вряд ли удастся повлиять на карьеру посла США в Украине Мари Йованович.

“Насколько я понимаю, госпожа посол не только не покинет свой пост раньше окончания срока пребывания в стране, но и останется на своей должности некоторое время после окончания этого срока. А насчет расследования Генеральной прокуратуры действий главы НАБУ по вмешательству в выборы в США. Юрий Луценко несколько переоценивает свои возможности. ГПУ утратило функции следствия еще осенью 2017 года. Единственный орган, который может инициировать такое расследование по факту разглашения тайны следствия, например, это Государственное бюро расследований”, – пишет Найем.

По его мнению, теоретически Артема Ситника ( главу созданной под американским контролем спецслужбы НАБУ- Ред) могут обвинять в государственной измене, и в этом случае расследование может проводить СБУ.

“Остается ждать, когда главе НАБУ вручат подозрение во вмешательстве в выборы прездента США, в то время как сами американцы подозревают в таком вмешательстве Российскую федерацию. Я считаю, на этом маразм можно будет считать окончательным”, – возмущается застрельщик Майдана.

Напомним, вчера генпрокурор Юрий Луценко сделал громкое заявление, обвинив посла СШа Мари Йованович в давлении на правоохранительные органы Украины. Якобы посол вручила Лкценко список лиц, в отношении которых США запретили возбуждать уголовные дела и проводить расследование.