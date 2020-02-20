20.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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Подстрекателем нападения на автобусы стал раскольник из ПЦУ


Одним из подстрекателей сегодняшних столкновений в Полтавской области из-за прибытия автобусов с эвакуированными из Китая украинцами стал представитель раскольнической ПЦУ Дмитрий Педына.

Накануне он опубликовал обращение к местным жителям с призывом «не быть равнодушными», поскольку, по сведениям из полиции, силовики получили распоряжение приложить усилия для доставке украинцев из Китая на карантин в Полтавской области.

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Вечером, уже после драки, Педына сообщил в своем блоге, что им заинтересовалась СБУ.

В интервью журналистам он заявил, что участвовал в протестах, но не как священник, а «как отец своих детей», поскольку, считает Педына, местный санаторий для карантина на случай заражения коронавирусом был не готов.

«В других странах разместили в боксах и по одному. У нас такого нет», – сказал Педына.

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