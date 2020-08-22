Подстрекатели обманули участников белорусских забастовок

22.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Белорусских забастовщиков обманули организаторы стачек и западные структуры. Теперь с их правом на протест будут законно разбираться компетентные органы Белоруссии, поскольку требования бастующих на предприятиях страны не входит в перечень легальных.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт и политический комментатор Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Там же сейчас разгоняется, что конвенция, Международная организация труда признает право на забастовку, что все это мирно и так далее. Хотя у прокурора другое мнение, у белорусского, который абсолютно справедливо сказал, что порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством, о чем забывают, либо сознательно умалчивают организаторы.

А они умалчивают. Хотя бы потому умалчивают, что для кого-то будет откровением, но ни одна конвенция Международной организации труда прямо право на забастовку не предусматривает. Вот такой пердимонокль, мои хорошие. Есть базовая конвенция 87 от 47-го, кажется, года. Она предусматривает право на объединение, но там нет прямого указания на право на забастовку. Параграф 151-й общего обзора конвенции МОТ, который они дают, он говорит о том, что да, право на забастовку должно быть, но оно должно регулироваться национальным законодательством. И только в том случае, когда оно регулируется национальным законодательством, эта забастовка признается законной. И конвенция МОТ прямо говорит о том, что все остальное незаконно. Точнее, документы МОТ.

А в белорусском законодательстве забастовка есть. 388-я статья Трудового кодекса Республики Беларусь. Забастовка – временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей полностью или частично в целях разрешения коллективного трудового спора…

У вас выборы президента республики входят в ваши правила внутреннего трудового распорядка, в ваш коллективный договор или каким-то образом касаются трудовых или экономических отношений?

Вас подставили уже, забастовщики х..вы, забастуны. Вас уже подставили. Вас сейчас там нарезать и шинковать будут в полном соответствии с законом, и ни одна конвенция МОТ вас не защитит. Потому что вас уже накололи организатора», – заявил Трухан.