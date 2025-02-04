Подсудимый Ходор спешит на помощь грантоедам – но не всем

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Фонды беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского и бывшего спонсора экстремистов-навальнистов Бориса Зимина объявили программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования после закрытия USAID.

Об этом Ходорковский написал в своем тгк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он предложил всем «пострадавшим» подавать заявки, прикладывая к ним документы USAID. Их рассмотрит специальный совет из иноагентов-русофобов.

«Время приёма заявок – 2 недели с момента публикации. Мы понимаем, что время – ключевой фактор и постараемся рассмотреть все поступившие документы в течение недели. К сожалению, мы не сможем помочь всем грантополучателям и полностью», – написал Ходорковский.

«Недаром он был на инаугурации Трампа! Ход-то хитер… Или просто карты удачно легли?», – прокомментировал аттракцион небывалой щедрости публицист Максим Шевченко.

«Неизвестно, сможет ли МБХ заплатить, но то, что вся база агентов USAID окажется у МБХ в руках, – это точно. Так Ходорковский опять вырывается вперёд, как главный противник Путина. Но, получается, что Ходорковский и бросает вызов Трампу и Маску? Те срезают деньги. А он платит. Не боится?», – размышляет политолог Сергей Марков.

Скорее всего речь идет не об антитрамповской диверсии олигарха-иноагента, а о согласованной программе по переформатированию российской политической эмиграции. До сих пор все грантополучатели находились под влиянием идеологии американских демократов-глобалистов.

Инициатор разгона USAID близкий к Трампу бизнесмен Илон Маск опубликовал закрытые файлы, в которых клиентам фонда запрещается любая критика в сторону Украины.

Ходорковский в последнее время снизил уровень заукраинского пафоса. Так, он высказывался против вступления Украины в НАТО и заявлял, что Киев «уже проиграл войну». Запоют ли в таком же ключе все грантоеды – покажет ближайшее время.