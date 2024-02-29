Подтирка как национальное достояние? Новости украинской культуры

Минкульт Незалежной сообщил громадянам об очередной большой радости, большой приятности. Ура, виват и банзай. Оказывается, список «Национального нематериального культурного наследия Украины» пополнился четырьмя новыми элементами.

Во-первых, это традиции приготовления и потребления каши «Кукушки» в Винницкой области. Во-вторых, традиция приготовления затирки в селе Кривая Лука Донецкой области. В-третьих, кофейная традиция крымских татар. А в-четвертых, танец крымских татар под названием «Агир ава ве Хайтарма», считающийся «танцем благородства и достоинства».

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Вот что по этому поводу говорит наш давний знакомый, русский киевлянин Иннокентий, бывший преподаватель русского языка и литературы:

«Знаете, совсем недавно я стал свидетелям того, как работники метрополитена отдирали от стены на бывшей станции «Льва Толстого» барельеф Льва Николаевича. Саму станцию в центре Киева переименовали еще раньше, теперь она носит название «Площадь Украинских Героев».

Я еще подумал: ну теперь ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского, ни всей великой русской культуры тут практически не осталось, но надо же чем-то заполнить вакуум! Забеспокоился, понимаете ли… А теперь успокоился – фу-ух! (Смеется). Замена вполне достойная. Во всяком случае, для титульной нации…

И никто не обижен вроде бы – и чубаровский «меджлис», и винницкие украинцы, и даже донбассовцы. Все национально-культурные интересы учтены. К татарам в очередной раз примазываются, чтобы их на свою сторону привлечь. Да и к остальным. Как раз по схеме «Одна крайина – одна страна», которую майданные подонки принялись внедрять после начала АТО в 2014-м, чтобы обдурить русскоязычных. А теперь ее взял на вооружение Зеля…».

Иннокентий также пояснил нам, что затирка (затируха) – это, вообще-то, чисто русское блюдо. Суп с лапшой ручного приготовления. (То бишь – налицо очередное лицемерие вкупе с желанием присвоить). И не удержался от каламбура:

«Не удивлюсь, если в скором времени они внесут в свое «национальное наследие» украинскую подтирку. Вот это будет самое оно! Гм, простите…».

Не знаем, как насчет подтирки (кстати, шедевры одесского г…-писца Ройтбурда давно уже в укроанналах) а вот по поводу восхваления образчиков с использованием, пардон, причинных мест – минкультурка, не исключено, тоже скоро задумается. Во всяком случае, многие СМИ стали пропагандировать оный вид творчества. И продвигать идею заключения договоров с некой художницей из Норвегии по имени Йоханна Брюгфьельд, «которая создала весьма необычный портрет главы кремлевского режима Владимира Путина», как сообщило «Новое время», один из рупоров Петра Порошенко.

«Дело в том, что лицо российского диктатора на нем состоит из около 40 тысяч крошечных пенисов… По ее словам, идею ей подсказал младший брат: тебе надо нарисовать Путина… Теперь художница планирует продать свое произведение, чтобы поддержать украинцев. Если он будет продан, я бы хотела найти украинскую организацию для сотрудничества», – процитировала порошенковская помойка больную на голову закордонную «творцыцю».

И ведь найдет, кто бы сомневался…

Параллельно все тот же минкульт планирует приступить к строительству на территории Киево-Печерской лавры т.н. «Пантеона украинских героев». С «иконами», намалеванными на ящиках от снарядов. «Иконы» тоже понятно, какие. Подобные тем, что дарил Зеленский своим зарубежным кукловодам. С черным пустым местом вместо лика Богородицы. Кощунственные черные квадраты. Или бандеры с шухевичами и сатанистами-“азовцами” под нимбами. Ради этого подчиненный минкульту Нацзаповедник собирается снести ту красоту, что построил наместник монастыря митрополит Павел…

Не отстает и минпросвет. В школах начинают вводить новый курс – обучение детей управлению дронами, заодно с тактической медициной, минной безопасностью и ориертировкой на местности. Занятия будут проводиться под эгидой ТЦК (частных лавочек, пришедших на смену государственным военкоматам). Что там мордовороты в камуфляжах станут рассказывать подрастающему поколению, какой ненавистью заражать их по отношению ко всему русскому, догадаться нетрудно.

Аналогичные темы муссируются и в детской литературе, заполонившей «книгарни». Пополам с пропагандой гендерства и извращений. А по ТВ запускается новый сериал «Перевозчица», который, согласно анонсам, «рассказывает миру о силе украинских женщин и углубляется в события во время масштабных обстрелов Украины российскими войсками».

«Видим, как Зе-шайка готовит женщин к тому, чтобы они не боялись отправляться на фронт, – комментирует эту новость Иннокентий. – Вы почитайте релиз: «Создатели ленты отмечают, что главная героиня – это собранный образ всех украинских женщин, которые сегодня делают все, чтобы приблизить победу».

Промывка мозгов при помощи душещипательных историй. И моральное подталкивание слабого пола к мобилизации. Ну а как же хунте без этого – ей же надо кого-то на мясные штурмы гнать…

Параллельно украинское ТВ занялось обучением детей новой азбуке. Даже не «абетке», как раньше, и не «Абабагаламаге». Последнее понятие, взятое из рассказа Ивана Франко, использовал в качестве названия своего военного издательства один из известных медиа-нацистов и апологетов “великой украинской культуры” по фамилии Малкович. Но теперь переплюнули даже его.

В программах ТВ детей учат буквам по военным терминам. «А» – это «Азов». «Б» – байрактар. И так далее. В принципе, все понятно: малышей натаскивают «резать русню», как после Майдана подонок-папаша натаскивал свою совсем маленькую дочку в печально известном ролике, обошедшем YouTube. Но есть и загадочные моменты.

«Да, я все могу понять, даже нацистскую символику, кроме одного: почему «Слава Украине!» – обозначает букву «Г»?», – саркастически задает вопрос на своей странице в Фейсбук известная блогер-антифашист Мирослава Бердник.

«Думается, объяснение тут простое, – отвечает Иннокентий. – И их хваленое “украинское национальное достояние”, и их слава – они все на «Г».