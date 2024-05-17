Подтвердились плохие новости из Крыма

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Глава администрации Алушты Галина Огнева опубликовала некролог подполковника Александра Кулакова, погибшего в результате ракетной атаки на Крым.

Кулаков командовал радиотехническим батальоном на горе Ай-Петри войсковой части 85683, и до сих пор попадание ракет по ПВО на одной из главных вершин полуострова с российской стороны никем не подтверждалось, однако вовсю смаковалось украинскими СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня алуштинцы простились с храбрым воином, замечательным человеком, подполковником Вооруженных сил Российской Федерации Кулаковым Александром Александровичем, который ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб. Мужество и отвага Александра Александровича вызывают гордость у всех, кто его знал. Его имя навсегда останется в наших сердцах», – сообщила Огнева в своем телеграм-канале.

В июне 2022 года Александр Кулаков был награжден медалью «За мужество и доблесть». Данные открытых источников сообщают, что награду он получил в должности майора, командуя батальоном на Ай-Петри.

Бандеровские источники ранее сообщали, что в ночь на 13 мая в результате ракетной атаки была повреждена «секретная» часть ПВО на Ай-Петри. Официальные источники РФ тогда лишь сообщали про 4 сбитые Storm Shadow и 7 дронов над Крымом.