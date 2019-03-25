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25.03.2019,

Москва, Олег Кравцов

 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Подтвердились ужасные новости для украинского ракетостроения

Совладелец группы S7 Space Наталья Филева подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об отказе от контракта на производство на украинском «Южмаше» 12 ракет-носителей «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».

Об этом, ссылаясь на «РИА Новости», сообщает “Коммерсант”.

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При этом конкретных сроков расторжения контракта Филева назвать не смогла.

“Днепропетровский завод «Южмаш» объявил о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7 ракет «Зенит» летом 2017 года. Соглашением предусмотрено создание 12 носителей, которые должны были использоваться в том числе для пусков из акватории Тихого океана (проект Sea Launch).

На прошлой неделе стало известно, что S7 планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта. На «Южмаше» пока не комментируют информацию о прекращении контракта”, – отмечает издание.

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