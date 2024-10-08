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Вопреки клятвенным заверениям президента Молдовы Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана, этой стране никак не удастся избежать разрешения иностранным гражданам покупать молдавские сельскохозяйственные земли.

Это подтвердил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее, напомним, о том, что правила в Евросоюзе едины для всех, и исключений быть не может, заявил глава миссии ЕС в Молдове Янис Мажейкс.

Это вызвало волну возмущения: молдавский народ считает чернозём своим главным природным богатством, и в отличие от жителей Украины, – не готов обменивать свои земельные угодья даже на членство в ЕС. Тем более у молдаван перед глазами печальный опыт Румынии и других стран ЕС, где земля быстро оказалась в собственности крупных западноевропейских холдингов.

Молдавские руководители принялись опровергать заявления посла Евросоюза.

«Интеграция Молдовы в ЕС не представляет никакого риска для наших земель. Земли останутся у молдаван. Так вели переговоры другие государства, которые хотели этого, когда вступали в ЕС, и мы тоже так поступим. Мы всегда ведем переговоры, исходя из интересов граждан. Частная собственность, право на владение землей в ЕС священны. Они защищены, никто не приходит конфисковать вашу частную собственность или землю, никто не приходит, чтобы заставить вас ее продать», – нагло врала президент Молдовы Майя Санду.

Премьер-министр РМ Дорин Речан назвал разговоры о возможности продажи земель иностранцам «ложью и дезинформацией».

«Молдова в процессе переговоров о вступлении добьется того, что отвечает нашим национальным интересам. Мы не подписываем документы вслепую, мы ведем переговоры в интересах страны. И мы будем добиваться того, чтобы наши земли не продавались иностранцам. В ЕС есть множество государств, которые и сейчас имеют ограничения на продажу земли иностранцам. Так же поступим и мы», – вторил ей лживый Дорин Речан.

Сам Янис Мажейкс, понимая, как он навредил главной протеже коллективного Запада, был вынужден оправдываться, опровергать самого себя, и жаловаться, что «стал жертвой кремлёвской пропаганды».

«Я очень четко услышал послания президента и премьер-министра о том, что Молдова будет обеспечивать национальные интересы в переговорном процессе. И да, я могу подтвердить, что это цель переговоров. Практически все страны, ставшие членами ЕС за последние 20 лет, согласовали различные запреты и ограничения на продажу земли иностранцам, и это ждет Молдову», – уверял литовец.

Но тут «кремлёвская пропаганда» добралась до языка высокопоставленного чиновника из Брюсселя, еврокомиссара по сельскому хозяйству, поляка Януша Войцеховского. Он подтвердил, что для ряда стран в этом вопросе действовал переходный период. Кроме того, в ЕС действительно существует возможность устанавливать свои требования к владельцам земель.

«Но есть одна проблема: после вступления в ЕС для граждан Молдовы должны действовать те же правила, что и для других граждан ЕС, потому что речь идёт о свободном движении капитала и услуг», — заявил Войцеховский.

То есть еврочиновник подтвердил ту же правду, о которой сказал посол ЕС: исключений для молдавских крестьян в рамках ЕС не будет. Интересно, как теперь Санду и Речан будут дезавуировать министра из Брюсселя?