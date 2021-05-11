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11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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Подумаешь, госпереворот: Зеленский не знает, «чего такого» случилось в 2014-м

Новости УкраиныВ 2014 году на Украине не произошло ничего такого, что могло бы объяснить политику...

В 2014 году на Украине не произошло ничего такого, что могло бы объяснить политику России в отношении Киева и Крыма.

Об этом на форуме в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что много СМИ и много людей в обществе это связывают – мы очень часто любим философствовать, по поводу НАТО, что если мы вступим в НАТО, Россия этого не хочет, если мы получим ПДЧ, начнётся полноценная война.

Так вот, извините, я возвращаюсь к 2014 году – что там было? Мы получили там ПДЧ или мы вошли в ЕС, что  было? Я считаю, что ничего не было. Поэтому, я думаю, не из-за этого это делала Россия. Я думаю, что всё это болтовня, что Россия просто защищала свои интересы из-за того, что могут быть военные американские базы на территории Украины», – заявил Зеленский.

«Я считаю, что причины были другие, их было очень и очень много. Уверен, что когда-нибудь мы с вами найдём время, и история найдёт все ответы, из-за чего была такая серьёзная эскалация и аннексия, и потеря всех наших отношений», – рассуждает шоумен.

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