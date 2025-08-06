«Подумать страшно» – офицер ВСУ оценил шансы на успех в новой курской авантюре

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 16:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешнее командование украинской армии неспособно провести никакое наступление, об этом даже и думать не стоит.

Такое мнение в эфире видеоблога бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева высказал украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнее командование украинской армии неспособно провести никакое наступление, об этом даже и думать не...

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Бекренев раскритиковал Курскую авантюру ВСУ, намекнув на ее самоубийственность.

«Я даже не хочу думать с таким качеством командования, как сейчас, о каких-то наступательных операциях. Потому что эти люди ничего хорошего спланировать не смогут. А идти на размен, откровенный – это неправильно. Ну, такой рейд, как на Курск, он был бы хорош, если бы имел начало и конец.

Но, к сожалению, так у нас не получается – я не хочу сейчас врать и правду говорить тоже не могу по многим позициям», – рассуждал он.

«Короче, я бы не хотел, чтобы мы вообще планировали какие-то наступательные операции в том же стиле и этим командным составом, который этим занимался до сих пор. Они на это не способны, во-вторых, надо ресурсы беречь. У нас есть слабое место – количество ресурсов человеческих, в первую очередь», – сказал Бекренев.

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