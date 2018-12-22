Подвинутый от кормушки олигарх выдал тайну Порошенко

22.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Разрекламированное режимом Петра Порошенко получение транша кредита МВФ не поможет экономике Украины – деньги пойдут на погашение старых долгов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс- губернатор Донецкой области Украины олигарх Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, сейчас получили транш – часть разворуют, часть отдадут под те уже кредиты, которые до этого получили для того, чтобы, опять-таки, возвращать старые кредиты.

Мы видели спич президента, но он забыл сказать о том, что на момент, когда он становился президентом, у нас золотовалютные запасы были 18 миллиардов долларов – это были украинские деньги, без МВФ.

За это время разграбили, потеряли свои деньги, уничтожили банки, и теперь всё время на игле западных кредиторов, в том числе МВФ», – заявил Тарута.

«Это стыдно. Стыдно на сегодняшний день бегать с протянутой рукой и просить кредиты для того, чтобы возвращать старые кредиты. Это чтоб люди понимали, о чём идёт речь. Уже тошнит от всех политиков, тошнит от этих руководителей, которые держатся только не благодаря тому, что улучшают экономику, а бегают всё время, и всё больше и больше закладывают нашу страну», – добавил олигарх, играющий роль «праводруба» с прицелом на грядущие выборы в Верховную Раду.