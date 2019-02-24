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24.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Подвинутый от кормушки Тягнибок клеймит своих бывших подельников по перевороту

Погибшие на Майдане боевики-националисты, названные впоследствии «небесной сотней», хотели победить олигархию и принести на Украину «демократию», однако за прошедшие пять лет ничего не изменилось.

Об этом в ходе прошедшего в Киеве «Вече достоинства за чистые выборы» заявил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К чему стремились наши герои Небесной сотни? К чему стремятся герои московско-украинской войны? Стремятся, чтобы Украина была другой, была без холопа и без господина, без олигархии и без нищеты, чтобы Украина была государством, где господствуют законы и справедливость, где если и выбирают власть, то выборы происходят чисто, без грязных технологий и манипуляций. Они погибли за то, чтобы не было никаких фальсификаций, чтобы любая власть, которая придет на Печерские холмы, не манипулировала сознанием украинцев.

И что мы имеем? Прошло пять лет. Мы не имеем того государства, за которое они погибли. К огромному сожалению, олигархия дальше управляет Украиной. Одни олигархи при власти, другие олигархи рвутся к власти, манипулируют, фальсифицируют, организовывают по всей Украине массовые подкупы. Можем себе представить, что будет на президентских, а потом и на парламентских выборах», – сокрушается националист.

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