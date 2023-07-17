Подводные дроны или боевые пловцы? СБУ берет на себя ответственность за удар по Крымскому мосту

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Сегодняшний удар по Крымскому мосту является совместной спецоперацией СБУ и Военно-морских сил Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Рбк-Украины, ссылаясь на свои источники в СБУ.

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«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», – сказал источник агенства.

Ранее глава СБУ Василий Малюк назвал Крымский мост «законной целью для Украины».

В тг-канале по этому поводу появился пост следующего содержания.

«Соловей, родной брат, снова мост пошел «поспать». Да раз… Два! P.S. Музыка – народная. Слова – СБУ».

Здесь украинская спецслужба напоминает, что это Крымский пост поврежден уже второй раз.

Похожая запись появилась в паблике СБУ и 8 октября, когда на мосту взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.

Военный обозреватель Юрий Подоляка утверждает, что атака осуществлялась из-под воды.

«Причем, удары были такой большой силы, что два пролета моста упали, причем на двух разных полосах. Пока точно непонятно, что это было – морские БПЛА или закладку осуществили боевые пловцы. Проводятся следственные мероприятия. Но если это были и БПЛА, то наводка осуществлялась с земли (иначе такой точности достигнуть не удастся)», – считает эксперт.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, подтверждает серьезность повреждений.

«Как минимум один пролет моста сошел с опоры, еще один поврежден», – пишет канал Звинчука «Как и вчерашний налёт на Севастополь, так и сегодняшняя атака на Крымский мост — оба события напрямую связаны с «зерновой сделкой», действие которой заканчивается сегодня. Использование безэкипажных катеров по стратегическим объектам России — это способ давления на руководство РФ для продления соглашения. Этим они как бы демонстрируют, что будут делать, если Россия выйдет из договора. А ответного удара на Украине не боятся. Этому поспособствовали регулярные угрозы про разноцветные линии без реальных действий. И сейчас возникла такая ситуация, что если сделку в очередной раз продлят, то получается, что Запад силой заставил РФ это сделать. А если не продлят и не ответят так, как отвечают на теракт, то диверсий будет больше», – предупреждает «Рыбарь»

По словам Подоляки, автомобильная часть моста минимум на несколько месяцев полностью выведена из строя.

«Кстати, что еще поражает, так это то, что оперативные видео разрушений моста (а это секретная, все-таки информация) очень быстро оказываются в сети. Это для наших коллег из ФСБ вопрос. Есть над чем поработать, верно?», – задается вопросом Подоляка.

В свою очередь военный тг-канал «Два майора» пишет, что атаковавший мост катер следовал из Азовского моря.

«Поступают данные, что одно из малых плавсредств противника следовало со стороны Азовского моря. Крайне непонятно, учитывая, что Азовское море – внутреннее море России», – пишет паблик.

«Рыбарь» называет такой сценарий «вполне реальным».

«В последние несколько недель украинские формирования отрабатывали спуск на воду дронов с катеров военно-морских сил Украины в устье Дуная. И если провоз надводного беспилотника к побережью Азовского моря выглядит маловероятным, то зафрахтовать какое-нибудь грузовое или торговое судно для этого ничто не мешало. Взглянув на ресурс для отслеживания кораблей MarineTraffic, можно увидеть, как много судов находится в акватории Азовского моря. Потенциально какой-то из них мог быть задействован для этой цели…», – не исключает «Рыбарь».