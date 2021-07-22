Подводные камни «ленинградской надбавки», о которых стоит знать

22.07.2021, Санкт-Петербург, Ирина Ковальчук

Как в партии «Родина» решили проблему с неподъемными тратами бюджета Санкт-Петербурга на надбавки пенсионерам.

Все больше экспертов высказываются о предложении политической партии «Родина» по введению «ленинградской надбавки» для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей к основной пенсии. Главный аргумент «против» заключается в том, что для бюджета Санкт-Петербурга такие траты просто неподъемные.

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На первый взгляд так оно и есть. Как сообщает «Городовой», на данный момент в Санкт-Петербурге проживает 1,47 млн пенсионеров. Это значит, что бюджет города должен ежегодно выделять по 176,4 млрд рублей на данный вид выплат. При условии, что общий объем казны северной столицы на год составляет около 741,3 млрд рублей. Давайте к этому также прибавим еще последствия коронавирусного года. А ждать поддержки от федерального центра уж точно не стоит. Поскольку дальше «ленинградские надбавки» грозятся стать «всероссийскими». Если пенсионеры Санкт-Петербурга получают дополнительные выплаты от государства, то чем они лучше тех, кто живет в Самаре или Нальчике?

«Для отдельного города, даже такого крупного, как Петербург, потянуть самостоятельно дополнительные расходы в 168 млрд руб. просто нереально, – комментирует эксперт. – Тем более что они не были изначально заложены в бюджет. И никаких иных источников поступления средств казну Северной столицы, конечно, не имеется», — отметил аналитик «ФИНАМ».

Однако в партии «Родина» предусмотрели и это. При более детальном рассмотрении документа инициативы, вскрываются новые интересные факты. Так, партия предлагает начислять «ленинградские надбавки» не всем пенсионерам, а только тем, чей доход не превышает МРОТ, то есть 19 тысяч рублей. Также на первых этапах надбавка будет составлять не 10 тысяч рублей, а всего 2 – 3 тысячи. Постепенно эта сумма будет увеличиваться до заданной.

Таким образом, нагрузка на бюджет Санкт-Петербурга уменьшается. Вместо 176,4 млрд рублей в первый раз нужно будет выделить от 14,1 до 26,5 млрд рублей. Это составляет всего 1,9 – 3,5% от общего бюджета северной столицы на 2021 год. Это без учета дополнительных поступлений в виде 30,5 млрд рублей, которые может получить город в этом году за счет туризма и внешних инвестиций.