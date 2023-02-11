Подводные российские дроны начали бить по украинским мостам

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Российская армия впервые применила морской беспилотник для удара по объектам на Украине.

Это произошло накануне вечером во время очередной волны атак БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевой дрон ударил по мосту в Затоке Одесской области. Как пишет в своем блоге военкор Евгений Поддубный, это объект важен потому, что через него идет снабжение ВСУ западной техникой и вооружением.

«Через почти год после начала СВО мы начали использовать морские беспилотные дроны. Я немного знаком с тематикой и очень рад, что нашлись люди, которые доказали перспективность этого вида вооружения. По кадрам понятно, что боевое применение вполне удачное. Ж/Д мост в Затоке – это ворота (не единственные) для западной техники, боеприпасов и западных и советского образца, которые производят разные бывшие братские республики Восточной Европы. Быстрее надо конечно нам заводиться. Год», – пишет Поддубный.

Военный аналитик Михаил Звинчук в телеграмм-канале «Рыбарь» отмечает, что в результате удара по мосту пострадали его опоры.

«О масштабах урона по имеющимся кадрам говорить сложно, но, по всей видимости, повреждены опоры моста. Это единственный железнодорожный мост, ведущий в западную часть Одесской области напрямую через территорию Украины. Альтернативный кратчайший путь — автодорога, которая почти 8 км идет по территории Молдавии. Ранее российские войска не раз наносили удары по объекту и сам факт атаки не является чем-то из ряда вон выходящим. Однако сообщений об использовании ВС РФ подводных БЛА ранее замечено не было. И появление в арсенале новых инструментов, задействованных для выполнения боевых задач, не может не радовать», – пишет Звинчук.

В отличие от дневных ударов, которые задели практически все регионы Украины, вечером беспилотники атаковали в основном приграничную часть.

«Стратегия у россиян уже давно нацелена на удары БПЛА по краям, так как их скорость медленная и самолеты ВСУ их часто перехватывали, тем самым падала эффективность. Есть мнение, что россияне таким способом пытаются вытянуть ПВО и авиацию ВСУ ближе к линии фронта, чтобы их было легче сбивать (будут охотится)», – пишет телеграмм-канал «Легитимный».

Сообщается о взрывах в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях. Есть информация о взрывах в районе Вышгорода под Киевом, куда долетела российская «Герань». Губернатор Днепропетровской области подтвердил успешный удар по ТЭС в Кривом Роге.

«Били по нашей критической инфраструктуре. «Шахеды» поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском – один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Повсюду существенные разрушения», – написал в своем блоге Сергей Лысак.

Интересно, что во время вечерней атаки на Украине часто не включали системы предупреждения.

«Всю ночь летели ракеты и БПЛА камикадзе по Украине, но тревогу часто не включали в момент атаки. По данным источника – это распоряжение Офиса Президента. Цель: понизить градус паники в обществе. Якобы затяжная тревога бьет сильно по психике людей. В сознании масс сформировалась формула: тревога есть, значит и нанесения ударов есть, даже если о них не сообщают официально», – пишет «Легитимный».

При этом, спикер Оперативного командования «ЮГ» Наталья Гуменюк заявила, что сирены не включались потому, что украинские радары не улавливают летящие БПЛА.

«Кацапы запускают по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства на очень низкой высоте, из-за чего радары их могут не фиксировать и не объявляется воздушная тревога. Однако, наша бдительность остается достаточно высокой, потому что, напомню, «шахеды» слышны даже по звуку», – сказала Гуменюк.