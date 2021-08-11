Подыграл Зеленскому: Карасёв отыскал в словах Лукашенко о Порошенко повод для дискредитации Минских соглашений

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Будет лучше, если экс-президент Украины Пётр Порошенко сам раскроет обстоятельства, при которых в феврале 2015 года были подписаны Минские договорённости, и эту правду ещё можно будет попробовать использовать «в интересах страны».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«На что надо обратить внимание – это то, что он (президент Белоруссии Лукашенко на последней пресс-конференции – ред.) говорил по Минским соглашениям. Он приоткрыл некоторые тайны февраля 2015 года, конечно, всему верить не стоит, потому что Лукашенко не тот человек, который говорит всю правду. Но интересно, когда он говорил о том, что Порошенко знал о том, что присутствуют лидеры ДНР и ЛНР, и согласился, чтобы они сделали подпись под Минскими соглашениями, тоже интересно узнать – знал или не знал? В конце концов, надо чётко приоткрыть эту всю правду для того, чтобы понимать, как дальше двигаться по Минским соглашениям или не двигаться. Кто давил, как давили на Порошенко? Плохо, что Порошенко сам об этом не говорит, а обвиняет в том, что если мы пойдём по пути реализации Минских соглашений – нынешняя власть – то это будет капитуляцией. Но почему – в то время он не думал про капитуляцию, а сейчас всё сваливают на нынешнюю власть?» – рассуждает Карасёв. «Надо, чтобы Порошенко немножко приоткрыл, иначе так и будет – что-то скажет Путин потом, потом Меркель может сказать, когда уйдёт на пенсию. Лучше правду узнать заранее для того, чтобы с правдой можно было работать уже в интересах Украины», – добавил политолог.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин, рассказывая о переговорах в Минске, отметил, что как раз представителей ЛДНР долго пришлось уговаривать подписать Минские соглашения, а не Петра Порошенко.